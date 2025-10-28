PRSU में Ph.D. कोर्स वर्क की परीक्षा 15 नवंबर को, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा 15 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 34 विषयों के शोधार्थियों के लिए होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित सूची जारी कर दी है। कोर्स वर्क पूरा कर चुके शोधार्थियों को अपना प्रोजेक्ट आठ नवंबर तक निर्धारित शोध केंद्रों में जमा करना अनिवार्य किया गया है। शोध केंद्रों द्वारा इन प्रोजेक्ट्स को मूल्यांकन के लिए संबंधित अध्ययनशाला के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। इसी क्रम में विषयवार सेमिनार का आयोजन भी संबंधित अध्ययनशाला में ही किया जाएगा, जिसकी तारीख की घोषणा अध्ययनशाला अध्यक्ष की ओर से की जाएगी।

वहीं कोर्स वर्क परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। शोधार्थी 31 अक्टूबर तक परीक्षा आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पीएचडी कार्यक्रम अंतर्गत छह माह का कोर्स वर्क अनिवार्य होता है। इस सत्र में कक्षाएं एक अप्रैल से शुरू हुई थीं और अब परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष 34 विषयों के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था।