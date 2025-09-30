आरबीआई ग्रेड बी भर्ती 2025: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2025 के लिए तीन धाराओं में 120 ग्रेड बी अधिकारियों की भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवारों को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आज, 30 सितंबर, 2025 को शाम 6 बजे तक फॉर्म जमा करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 के लिए ग्रेड बी अधिकारियों की भर्ती की घोषणा की है, जिसमें तीन धाराओं में 120 रिक्तियां हैं: सामान्य, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), और सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)। जो लोग देश के केंद्रीय बैंक के लिए काम करना चाहते हैं, वे आरबीआई की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं और पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड कठिन नहीं हैं और उम्मीदवार के पास कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर, 2025 को शुरू हुई, और जमा करने की अंतिम तिथि आज, 30 सितंबर, 2025, भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे तक है।

अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए, भावी उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करने की आवश्यकता है।

आरबीआई ग्रेड बी भर्ती 2025: आरबीआई ग्रेड बी 2025 अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके आरबीआई ग्रेड बी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं:

स्‍टेप 1: आधिकारिक आरबीआई वेबसाइट पर जाएं और opportunities.rbi.org.in पर नेविगेट करें।

स्‍टेप 2: "वर्तमान रिक्तियां" टैब पर क्लिक करें और "ग्रेड बी (डीआर) के पद के लिए भर्ती - 2025" का चयन करें।

स्‍टेप 3: "नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करें, और अपना मूल विवरण, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर प्रदान करें।

स्‍टेप 4: सटीक व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक विवरण भरकर फॉर्म के बाकी हिस्सों को पूरा करें।

स्‍टेप 5: निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।

स्‍टेप 6: सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये + 18 प्रतिशत जीएसटी है, और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये + 18 प्रतिशत जीएसटी है।

भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है।

एक बार जब आप फॉर्म भर लेते हैं, तो इसे "समीक्षा" टैब में समीक्षा करें और फिर "सबमिट" बटन (या दिए गए किसी अन्य सबमिशन विकल्प) पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।

सबमिशन के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लें।

आरबीआई ग्रेड बी भर्ती 2025: कौन आवेदन कर सकता है?

इच्छुक आवेदकों को आरबीआई ग्रेड बी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

आयु सीमा: 1 सितंबर, 2025 तक आवेदकों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू है।

आरबीआई ग्रेड बी भर्ती 2025: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

राष्ट्रीयता

सभी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए और नवीनतम सरकारी मानदंडों के अनुसार इसकी नागरिकता होनी चाहिए।