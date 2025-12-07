PRSU Raipur Recruitment: पंडित रविशंकर शुक्ल विवि में 18 विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 15 तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) में वर्षों से लंबित फैकल्टी नियुक्तियां अब पुनः शुरू की गई हैं। विश्वविद्यालय ने 18 विषयों में 28 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम उन विभागों के लिए राहत लेकर आया है, जहां फैकल्टी की कमी सीधे पढ़ाई, शोध और नैक मूल्यांकन को प्रभावित कर रही थी।
आवेदनों की अंतिम तिथि 15 दिसंबर
आवेदनों की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है और उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। नियुक्ति जिन विषयों के लिए की जानी है, उनमें मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फार्मेसी, कॉमर्स, फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र व लोक प्रशासन आदि शामिल हैं। इनमें कई विभागों में लंबे समय से स्थायी फैकल्टी उपलब्ध नहीं थी और गेस्ट/अस्थायी शिक्षक ही पाठ्यक्रम संभाल रहे थे।
नई नियुक्तियों से अध्यापन में सुधार की उम्मीद
विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से फैकल्टी की कमी बनी हुई थी, जिसके कारण पाठ्यक्रम संचालन, शोध कार्य और लैब आधारित प्रायोगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। एड-हॉक (तदर्थ) व्यवस्था पर निर्भर शिक्षण मॉडल से शोध प्रगति धीमी रही। छात्रों को प्रोजेक्ट सुपरविजन सीमित मिला तथा पीएचडी मार्गदर्शन भी प्रभावित हुआ।
नई नियुक्तियों के बाद नियमित शिक्षण, शोध सुपरविजन और प्रयोगशाला गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी फैकल्टी बढ़ने से नैक मूल्यांकन में सुधार संभव होगा और विश्वविद्यालय में इंटर-डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, पेटेंट कार्य तथा शैक्षणिक परिणाम मजबूत होंगे।
भर्ती पात्रता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया
जारी विज्ञापन के अनुसार, भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए हैं। विषय विशेषज्ञता, शोध कार्य, प्रकाशित शोधपत्र और शिक्षण अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ई-मेल से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी और ई-मेल से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अंतिम तिथि 15 दिसंबर शाम 5.30 बजे तय की गई है, जिसके बाद प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।