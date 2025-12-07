PRSU Raipur Recruitment: पंडित रविशंकर शुक्ल विवि में 18 विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 15 तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) में वर्षों से लंबित फैकल्टी नियुक्तियां अब पुनः शुरू की गई हैं। विश्वविद्यालय ने 18 विषयों में 28 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम उन विभागों के लिए राहत लेकर आया है, जहां फैकल्टी की कमी सीधे पढ़ाई, शोध और नैक मूल्यांकन को प्रभावित कर रही थी।

आवेदनों की अंतिम तिथि 15 दिसंबर आवेदनों की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है और उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। नियुक्ति जिन विषयों के लिए की जानी है, उनमें मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फार्मेसी, कॉमर्स, फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र व लोक प्रशासन आदि शामिल हैं। इनमें कई विभागों में लंबे समय से स्थायी फैकल्टी उपलब्ध नहीं थी और गेस्ट/अस्थायी शिक्षक ही पाठ्यक्रम संभाल रहे थे।