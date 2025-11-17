मेरी खबरें
    By Kapil Niley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 11:45:57 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 11:51:31 AM (IST)
    यूजी-पीजी कोर्स में अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए खुली रजिस्ट्रेशन की लिंक

    1. सप्लीमेंट्री के कारण वे समय पर अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाए।
    2. अब विश्वविद्यालयों ने सप्लीमेंट्री की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं।
    3. आगे की पढ़ाई को लेकर संकट की स्थिति बन गई थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रवेश नवीनीकरण का एक और मौका दिया है। विभाग ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लिंक दोबारा खोल दी है, ताकि वे विद्यार्थी जो पिछली बार किसी कारणवश नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, अब बिना परेशानी के अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। प्रक्रिया 24 नवंबर तक संचालित रहेगी।

    इस अवधि में सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को अपने विद्यार्थियों से प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करवानी होंगी। अधिकारियों के अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग 80 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अगली कक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सिर्फ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में ही 12 हजार छात्र-छात्राएं इस श्रेणी में आते हैं।


    आगे की पढ़ाई को लेकर बनी संकट की स्थिति

    यह संख्या इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच जब नवीनीकरण की व्यवस्था की गई थी, तब कई स्नातक विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री परीक्षा आ गई थी। सप्लीमेंट्री के कारण वे समय पर अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाए। अब विश्वविद्यालयों ने सप्लीमेंट्री की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं।

    वहीं ऐसे विद्यार्थी भी थे, जिन्होंने तो अगली कक्षा में प्रमोशन ले लिया था, लेकिन कॉलेज में फीस जमा नहीं कर पाए या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। अधूरी प्रक्रिया के कारण उनके सामने आगे की पढ़ाई को लेकर संकट की स्थिति बन गई थी।

    हजारों की संख्या में अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए

    कई छात्रों को आशंका थी कि वे समय पर नवीनीकरण न होने के कारण एकेडमिक वर्ष से बाहर न हो जाएं। इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए अशासकीय निजी कालेज प्राचार्य संघ ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की थी। इसके बाद विभाग ने 14 नवंबर को समीक्षा की और विद्यार्थियों के हित में रजिस्ट्रेशन लिंक को सात दिनों के लिए शुरू करने का निर्णय लिया।

    अशासकीय निजी कॉलेज प्राचार्य संघ के अध्यक्ष डॉ. राजीव झालानी ने कहा कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए थे। उसके लिए शासन की सहमति के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन की लिंक खोली है। सात दिन में कालेजों को प्रक्रिया पूरी करना है।

