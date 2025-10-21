मेरी खबरें
    रेलवे भर्ती सेल (RRC NER) गोरखपुर ने 1104 अप्रेंटिसशिप पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दसवीं और ITI पास उम्मीदवार इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा, जबकि SC/ST और महिला उम्मीदवारों को फीस में छूट मिलेगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 04:00:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 04:00:58 PM (IST)
    रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 1104 पदों के लिए दसवीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका
    HighLights

    1. पूर्वोत्तर रेलवे (NER) में अप्रेंटिसशिप के 1104 पदों पर भर्ती।
    2. आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025।
    3. चयन होगा 10वीं और ITI अंकों के आधार पर।

    करियर डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती सेल (RRC), पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए बड़ी भर्ती अधिसूचना जारी की है। कुल 1104 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](https://www.ner.indianrailways.gov.in) पर जाकर 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

    उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए।

    आयु सीमा में छूट –

    • SC/ST: 5 वर्ष

    • OBC: 3 वर्ष

    • दिव्यांग: 10 वर्ष

    शैक्षणिक योग्यता – उम्मीदवार ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।

    साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट आवश्यक है।

    एप्लीकेशन फीस (Application Fee)

    • सामान्य (General)/OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है।

    • SC/ST, महिलाएं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है।

    चयन प्रक्रिया (Selection Process)

    उम्मीदवारों का चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा।

    चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा।

    कैसे करें आवेदन (How to Apply)

    • आधिकारिक वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](https://www.ner.indianrailways.gov.in) पर जाएं।

    • होमपेज पर “Apply for Apprentice Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।

    • अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन करें।

    • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।

    • सबमिट करने से पहले आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य निकालें।


