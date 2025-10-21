रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 1104 पदों के लिए दसवीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

करियर डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती सेल (RRC), पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए बड़ी भर्ती अधिसूचना जारी की है। कुल 1104 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](https://www.ner.indianrailways.gov.in) पर जाकर 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए।

आयु सीमा में छूट –

SC/ST: 5 वर्ष

OBC: 3 वर्ष

दिव्यांग: 10 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता – उम्मीदवार ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।

साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट आवश्यक है।

एप्लीकेशन फीस (Application Fee)

सामान्य (General)/OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है।

SC/ST, महिलाएं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है।

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

उम्मीदवारों का चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा।

कैसे करें आवेदन (How to Apply)