CG Medical Admission: काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू, 17 सितम्बर तक कर सकेंगे आवेदन, सीटों की संख्या बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग (counselling for MBBS and BDS) की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालालय (डीएमई) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 13 सितम्बर से 17 सितम्बर रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की सुविधा 13 से 18 सितम्बर तक उपलब्ध रहेगी। इस चरण में कुल 938 सीटों पर प्रवेश होगा।

दूसरे चरण की काउंसलिंग खासकर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो पहले चरण में सीट सुरक्षित नहीं कर पाए थे या फिर अपग्रेडेशन का विकल्प चुन चुके हैं। नए पंजीयन कराने वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलेगा। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सीजीडीएमई की वेबसाइट [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) अथवा [https://cgdme.admissions.nic.in](https://cgdme.admissions.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इस बार सीट मैट्रिक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है।

श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भिलाई – 50 सीटें बढ़कर अब 200

श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर – 100 सीटें बढ़कर अब 250

अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, भिलाई – 50 सीटें बढ़कर अब 150

इन कॉलेजों की अतिरिक्त सीटें भी सेकंड राउंड में शामिल कर ली गई हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को पहले की तुलना में ज्यादा अवसर मिलेंगे।

संचालालय ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों ने पहले चरण में सीट पाई है और अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी पसंद के कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में वे इस चरण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं, जिन अभ्यर्थियों ने निजी कॉलेज में सीट सुरक्षित की है, उन्हें पहले से जमा राशि और वर्तमान फीस में अंतर का भुगतान करना होगा।

यह भी पढ़ें- CG News: माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 99% लोगों का बना आधार कार्ड, 28 लाख किसानों को मिला PM-Kisan योजना का लाभ

चिकित्सा शिक्षा संचालालय ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर आवेदन और चॉइस फिलिंग पूरी करें। देरी या चूक की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की स्वयं की होगी।