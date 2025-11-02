SSC CGL Tier 1 Result 2025 Live: रिजल्ट जल्द जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक और फाइनल आंसर की अपडेट

एजुकेशन डेस्क। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [ssc.gov.in](https://ssc.gov.in) पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक किसी भी वक्त एक्टिव किया जा सकता है। परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

रिजल्ट के साथ आयोग फाइनल आंसर की भी जारी करेगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे, केवल वही टियर 2 परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। कब हुई थी परीक्षा? एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद 16 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, जिस पर 21 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था।