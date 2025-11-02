मेरी खबरें
    SSC CGL Tier 1 Result 2025 Live: रिजल्ट जल्द जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक और फाइनल आंसर की अपडेट
    SSC CGL Tier 1 Result 2025: देखें डायरेक्ट लिंक

    एजुकेशन डेस्क। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [ssc.gov.in](https://ssc.gov.in) पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक किसी भी वक्त एक्टिव किया जा सकता है। परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

    रिजल्ट के साथ आयोग फाइनल आंसर की भी जारी करेगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे, केवल वही टियर 2 परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।

    कब हुई थी परीक्षा?

    एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद 16 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, जिस पर 21 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था।


    अब आयोग रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की और कटऑफ भी जारी करेगा।

    डायरेक्ट लिंक होगा ssc.gov.in पर एक्टिव

    रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों को एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।

    होमपेज पर “CGL Tier 1 Result 2025” लिंक पर क्लिक करके उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकेंगे।

    PDF में अपना रोल नंबर चेक करने के बाद उम्मीदवार अगली स्टेज (टियर 2) की तैयारी शुरू कर सकेंगे।

    naidunia_image

    भर्ती विवरण

    • इस भर्ती के जरिए कुल 14,582 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

    • टियर 1 में सफल उम्मीदवारों को टियर 2 में शामिल होने का मौका मिलेगा।

    • अंतिम चयन मेरिट और कटऑफ के आधार पर किया जाएगा।

    महत्वपूर्ण लिंक

    • आधिकारिक वेबसाइट : [ssc.gov.in](https://ssc.gov.in)

    • रिजल्ट PDF : जल्द एक्टिव होगा

    • फाइनल आंसर की : रिजल्ट के साथ जारी होगी

    लेटेस्ट अपडेट

    • रिजल्ट की प्रोसेस फाइनल स्टेज में

    • फाइनल आंसर की भी इसी हफ्ते

    • डायरेक्ट लिंक वेबसाइट पर एक्टिव होगा

    • अगला चरण : टियर 2 एग्जाम की तैयारी शुरू करें

