SSC GD Admit Card 2025: अभ्यर्थी GD कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड

डिजिटल डेस्क। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी ने जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा के मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level) 2025 टायर-1 परीक्षा की सिटी स्लिप भी जल्द जारी होने वाली है। उम्मीदवारों की निगाहें इस आगामी परीक्षा पर हैं, जो 12 नवंबर 2025 से शुरू होगी।

एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार rect.crpf.gov.in से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत सीआरपीएफ 12 नवंबर से 4 दिसंबर तक मेडिकल परीक्षा आयोजित करेगा।

इस भर्ती में कुल 53,690 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, और NCB शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए 1,26,736 उम्मीदवारों ने PET/PST पास किया था, जिनमें से 95,264 उम्मीदवारों को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। CHSL 2025 सिटी स्लिप के लिए इंतजार SSC जल्द ही CHSL 2025 टायर-1 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी करेगा। यह स्लिप परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी देती है। हालांकि यह एडमिट कार्ड नहीं है। उम्मीदवार इसका इस्तेमाल यात्रा योजना बनाने में कर सकते हैं। पहले इसे 3 नवंबर को जारी किया जाना था, लेकिन अभी लिंक सक्रिय नहीं हुआ है।