एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (TGT Exam) की वर्तमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। हाई कोर्ट में आशुतोष मिश्र व 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 20 नवम्बर 2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन तथा आयोग की ओर से लिए गए निर्णय के क्रम में आवेदन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 23 नवम्बर 2026 के स्थान पर अब 28 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है।

क्या है नया टाइम-टेबल? आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने संशोधित समय-सारिणी का विवरण साझा करते हुए बताया कि विज्ञापन संख्या 07/2026 का प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था तथा ऑनलाइन पंजीकरण (OTR) एवं आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हुई थी। नए निर्णय के अनुसार अब अभ्यर्थी 28 नवम्बर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 नवम्बर 2026 कर दी गई है।