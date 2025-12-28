मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:18:18 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:26:16 AM (IST)
    वित्त मंत्रालय में नौकरी का सुनहरा अवसर, कंसल्टेंट पद के लिए करें आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया
    वित्त मंत्रालय में नौकरी का अवसर। (फाइल फोटो)

    एज्यूकेशन डेस्क। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में वित्त मंत्रालय सबसे अहम मंत्रालयों में एक है, जहां देश के आर्थिक मामलों से संबंधित कई अहम फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में यहां नौकरी करने वाले युवाओं को न केवल बेहतरीन करियर के अवसर हैं, बल्कि वे सीधे तौर पर देश की आर्थिक व्यवस्था का भी हिस्सा बनते हैं। आपको भी यह बेहतरीन मौका मिल रहा है।

    वित्त मंत्रालय में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट के पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती में फार्म भरने के लिए आखिरी तारीख आने वाली है। ऐसे में अगर आप नौकरी पाने के इच्छुक हैं, तो फटाफट आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। एप्लिकेशन विंडो 28 दिसंबर 2025 शाम पांच बजे बंद हो जाएगी।


    क्या होनी चाहिए योग्यता

    इस भर्ती के जरिए वित्त मंत्रालय में चार कैटेगिरी के पद भरे जाएंगे। यंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट के पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों के पास इकोनामिक्स/ फाइनेंस/ आइटी/ कंप्यूटर साइंस या एमबीए या एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। साथ में पोस्टवाइज एक से नौ साल तक का अनुभव भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन संबंधित ये जानकारी आप भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं।

    विभाग में विभिन्न पदों के लिए अनुभव, उम्र और वेतन तय किए गए हैं। यंग प्रोफेशनल पद पर एक वर्ष अनुभव, अधिकतम उम्र 30 वर्ष और 70 हजार रुपये वेतन निर्धारित है। कंसल्टेंट के लिए तीन से पांच वर्ष अनुभव, 35 वर्ष उम्र और एक लाख रुपये वेतन मिलेगा। सीनियर कंसल्टेंट को पांच से नौ वर्ष अनुभव पर 1.20 लाख तथा स्पेशल असाइनमेंट कंसल्टेंट को नौ वर्ष अनुभव पर 1.50 लाख रुपये वेतन

