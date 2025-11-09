मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election: भागलपुर में बदलेगा BJP का भाग्य या कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत... किसका पलड़ा भारी?

    Bihar Chunav 2025 में भागलपुर सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा और भाजपा के रोहित पांडे के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ को बचाने में जुटी है, जबकि भाजपा सेंध लगाने की कोशिश में है। मतदाता इस बार विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर राय बना रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 03:28:25 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 03:28:24 PM (IST)
    Bihar Election: भागलपुर में बदलेगा BJP का भाग्य या कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत... किसका पलड़ा भारी?
    Bihar Election: भागलपुर में किसका पलड़ा भारी?

    HighLights

    1. भागलपुर में अजीत शर्मा बनाम रोहित पांडे की टक्कर।
    2. बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर तीखी चर्चा।
    3. मोदी और राहुल की सभाओं से माहौल गरमाया।

    एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो गया है। विक्रमशिला सेतु पार करते ही शुरू होने वाला यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों का मिश्रण है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा लगातार तीन बार यहां से जीतते आ रहे हैं, जबकि भाजपा ने फिर से रोहित पांडे को मैदान में उतारा है। दोनों ही दल पूरे दमखम से चुनाव मैदान में हैं।

    कांग्रेस का गढ़, भाजपा का चुनौतीपूर्ण मिशन

    कांग्रेस को यहां संगठनात्मक मजबूती और पुराने वोट बैंक का लाभ मिल रहा है, जबकि भाजपा पिछली हार के बाद अब रणनीतिक रूप से पूरी ताकत झोंक रही है। ग्रामीण इलाकों में कोर वोटर स्थिर हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं में रुझान बदलते दिख रहे हैं।


    मतदाताओं की राय में रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा

    बरारी के यादव बहुल इलाके में कुछ महिलाओं ने कहा - “चुनाव अजीत शर्मा और मोदी सरकार के बीच है।” वहीं युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा प्रमुख रही। तिलकामांझी चौक और सैंडिस कंपाउंड पर युवा पीढ़ी तेजस्वी यादव के रोजगार वाले वादे पर चर्चा कर रही थी, लेकिन कईयों ने भाजपा को “बेहतर विकल्प” बताया।

    बुजुर्ग बोले - “नए को मौका देना चाहिए”

    बुजुर्ग मतदाताओं में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की गूंज थी। उनका मानना है कि शहर में अब बदलाव की बयार है और “नए को मौका देने से विकास की रफ्तार बढ़ेगी।” वहीं कुछ मतदाता नीतीश सरकार के काम सड़क, बिजली और सुरक्षा को लेकर भी संतुष्ट दिखे।

    मुकाबला बराबरी का, परिणाम पर निगाहें

    भागलपुर का चुनाव अब जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर टिक गया है। दोनों ही दल अपने-अपने समर्थक समूहों को साधने में जुटे हैं, जबकि मतदाता शहरी विकास और अवसरों के बीच संतुलन तलाश रहे हैं।

    इसे भी पढ़ें... Bihar VidhanSabha Chunav के बाद इन लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस ने बनाया पूरा प्लान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.