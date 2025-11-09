Bihar Election: भागलपुर में बदलेगा BJP का भाग्य या कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत... किसका पलड़ा भारी?

एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो गया है। विक्रमशिला सेतु पार करते ही शुरू होने वाला यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों का मिश्रण है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा लगातार तीन बार यहां से जीतते आ रहे हैं, जबकि भाजपा ने फिर से रोहित पांडे को मैदान में उतारा है। दोनों ही दल पूरे दमखम से चुनाव मैदान में हैं।

कांग्रेस का गढ़, भाजपा का चुनौतीपूर्ण मिशन कांग्रेस को यहां संगठनात्मक मजबूती और पुराने वोट बैंक का लाभ मिल रहा है, जबकि भाजपा पिछली हार के बाद अब रणनीतिक रूप से पूरी ताकत झोंक रही है। ग्रामीण इलाकों में कोर वोटर स्थिर हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं में रुझान बदलते दिख रहे हैं।