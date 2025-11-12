मेरी खबरें
    Bihar Exit Polls Result 2025: बिहार में एनडीए का जलवा, मिल सकती हैं 121-141 सीटें, तेजस्वी के हाथ फिर खाली

    बिहार विधानसभा चुनाव के एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। ईबीसी-ओबीसी मतदाता एनडीए के साथ दिख रहे हैं, जबकि यादव-मुस्लिम वोट महागठबंधन के पक्ष में हैं। जन सुराज को मात्र 4-5% वोट मिलने की संभावना जताई गई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 05:51:54 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 06:07:43 PM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एनडीए को 43 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान।
    2. महागठबंधन को 41 प्रतिशत वोट शेयर दिखाया गया।
    3. ईबीसी-ओबीसी मतदाता एनडीए के पक्ष में झुके।

    एजेंसी, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल्स ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। एक्सिस माय इंडिया के ताजा एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन उसके बेहद करीब है। इस रिपोर्ट ने दोनों पक्षों की धड़कनें तेज कर दी हैं।

    एनडीए को 121-141 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन 98-118 तक सिमट सकता है। जनसुराज की स्थिति बहुत ही खराब है। वह 0-2 सीटों को ही लाने की स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन से बिहार की सत्ता दूर ही लगती है।


    वोट शेयर में मामूली अंतर

    एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 43 प्रतिशत और महागठबंधन को 41 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को केवल 5 प्रतिशत वोट मिलता दिखाया गया है। यानी बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और करीबी रहने वाला है।

    शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न

    शहरी क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन को बराबर 44-44 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि जन सुराज को मात्र 4 प्रतिशत वोट मिल सकता है। अन्य दलों के खाते में करीब 10 प्रतिशत वोट जाने की संभावना जताई गई है।

    जातिगत समीकरणों में बढ़त एनडीए की

    एक्सिस माय इंडिया के सर्वे के मुताबिक एनडीए को ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) का 58 प्रतिशत और ओबीसी का 63 प्रतिशत वोट मिल सकता है। यह एनडीए के लिए मजबूत सामाजिक समर्थन का संकेत माना जा रहा है।

    महागठबंधन को मुस्लिम-यादव वोटों का साथ

    महागठबंधन को यादव समाज से 90 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय से 79 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना जताई गई है। यह पारंपरिक MY समीकरण का दोहराव माना जा रहा है।

    जन सुराज की स्थिति कमजोर

    प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को केवल 4-5 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जिससे साफ है कि फिलहाल यह दल बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा।

