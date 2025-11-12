Bihar Exit Polls Result 2025: बिहार में एनडीए का जलवा, मिल सकती हैं 121-141 सीटें, तेजस्वी के हाथ फिर खाली

एजेंसी, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल्स ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। एक्सिस माय इंडिया के ताजा एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन उसके बेहद करीब है। इस रिपोर्ट ने दोनों पक्षों की धड़कनें तेज कर दी हैं।

एनडीए को 121-141 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन 98-118 तक सिमट सकता है। जनसुराज की स्थिति बहुत ही खराब है। वह 0-2 सीटों को ही लाने की स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन से बिहार की सत्ता दूर ही लगती है।

वोट शेयर में मामूली अंतर एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 43 प्रतिशत और महागठबंधन को 41 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को केवल 5 प्रतिशत वोट मिलता दिखाया गया है। यानी बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और करीबी रहने वाला है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न शहरी क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन को बराबर 44-44 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि जन सुराज को मात्र 4 प्रतिशत वोट मिल सकता है। अन्य दलों के खाते में करीब 10 प्रतिशत वोट जाने की संभावना जताई गई है।