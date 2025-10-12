मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: AIMIM ने पहली लिस्ट की जारी, औवेसी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ बिगाड़ेंगे महागठबंधन का गेम

    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM ने 26 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने राजद से गठबंधन की कोशिश नाकाम होने के बाद तीसरा मोर्चा बनाने का फैसला किया है। ओवैसी का फोकस सीमांचल और कई अन्य जिलों पर रहेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 10:34:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 10:34:02 AM (IST)
    1. इस बार 100 सीटों पर उतरेगी ओवैसी की पार्टी।
    2. 2020 में सिर्फ 20 सीटों पर लड़ी थी AIMIM।
    3. राजद से गठबंधन न होने पर तीसरा मोर्चा बनाया।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बार भाजपा व जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए व राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के अलावा तीसरा मोर्चा भी खासा दमदार दिखाई दे रहा है।

    असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 26 नाम है। उनकी पार्टी ने एलान किया है कि वह इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि यह पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है। एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर ही ताल ठोंकी थी।


    AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि AIMIM बिहार ने महागठबंधन में शामिल होने के काफी प्रयास किए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमारा मानना था कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव न हो, लेकिन हमें हर बार अपमानित ही किया गया। ऐसे में तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा।

    उन्होंने कहा कि AIMIM किशनगंज के चार जिलों के अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सीवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जैसे जिलों की कई सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी।

    इन सीटों पर उतारे प्रत्याशी

    किशनगंज- बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज

    पूर्णिया- अमौर, बायसी और कस्बा

    कटिहार- बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा

    अररिया- जोकीहाट और अररिया

    गया- शेरघाटी और बेला

    मोतिहारी- ढाका और नरकटिया

    नवादा- नवादा शहर

    जमुई- सिकंदरा

    भागलपुर- भागलपुर और नाथनगर

    सिवान- सिवान

    दरभंगा- जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम

    समस्तीपुर- कल्याणपुर

    सीतामढ़ी- बाजपट्टी

    मधुबनी- बिस्फी

    वैशाली- महुआ

    गोपालगंज- गोपालगंज

