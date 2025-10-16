मां राबड़ी को मात दे चुका है BJP का ये उम्मीदवार, अब बेटे तेजस्वी को राघोपुर में घेरने की तैयारी

एजेंसी, राघोपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन के छठे दिन राघोपुर सीट पर सबकी नजर बनी रही। यहां से राजद नेता व पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ माता-पिता लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी मौजूद थीं।

एनडीए में सीट बंटवारे में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। उन्होंने यहां से तेजस्वी यादव को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां से एक ऐसे धुरंधर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसने साल 2010 में उनकी मां राबड़ी देवी को भारी मतों से हराया था।

भाजपा ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार यादव पर दांव लगाया है। उनकी लालू परिवार से राजनीतिक अदावत पुरानी है। साल 2010 में वह जदयू के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थीं। सतीश यादव ने उनको 13 हजार वोटों से मात दी थी। यह लालू परिवार की राजनीति के लिए जबरदस्त धक्का था, क्योंकि राघोपुर लालू परिवार की पारंपरिक सीट रही है। 1995 से लालू परिवार के पास है ये सीट 2015 में लालू यादव ने अपनी इस पारंपरिक सीट को छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दिया। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद जदयू ने राजद के साथ हाथ मिला लिया था। इस दौरान सतीश कुमार यादव ने भाजपा का दामन थामना ठीक समझा।