    ओसामा का जैसा नाम, वैसा काम... सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे पर CM योगी का हमला

    सीवान के रघुनाथपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में राजद प्रत्याशी ओसामा पर निशाना साधा। उन्होंने अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से सावधान रहने की अपील की। योगी ने कहा कि बिहार को फिर से जंगलराज की ओर न जाने दें और अपराधियों को राजनीति से बाहर रखें।

    ओसामा का जैसा नाम, वैसा काम... सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे पर CM योगी का हमला
    सीवान के रघुनाथपुर में योगी आदित्यानाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। (फोटो- एजेंसी)

    1. योगी आदित्यनाथ ने सीवान के रघुनाथपुर में सभा की।
    2. राजद प्रत्याशी ओसामा पर बिना नाम लिए हमला बोला।
    3. कहा, अपराधी परिवारों को राजनीति में जगह न दें।

    एजेंसी, सीवान। बिहार में छठ पूजा के समापन के बाद एक बार फिर बिहार चुनाव को लेकर पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। दिग्गजों ने चुनाव प्रचार संभाल लिया है। भाजपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को विपक्ष को घेरने के लिए उतार दिया है। आज (29 अक्टूवर) सीवान के रघुनाथपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा।

    ओसामा रघुनाथपुर से राजद के प्रत्याशी हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं रघुनाथपुर में राजद के प्रत्याशी के चयन को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित हूं। उन्होंने यहां से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिसका खानदान आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए बहुत ही कुख्यात रहा है। आप इस प्रत्याशी का नाम ही देखो। जैसा नाम होगा, वैसा ही काम होगा।


    उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान, क्रांति और शांति की धरती रही है। यहां नालंदा जैसी विश्व प्रख्यात यूनिवर्सिटी रही। यहां चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए। यह डॉ. राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। आखिर वो कौन लोग थे, जिनकी वजह से इस गौरवशाली धरती के नौजवानों को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। यह चुनाव में उनके जवाब देने का समय है।

    सीवान में फिर मत आने दें जंगलराज

    सीएम योगी ने कहा कि इस चुनाव में तय होगा कि सीवान में जंगलराज फिर आएगा कि नहीं। यह आपके हाथ में है। चांद बाबू के बेटों को इसी सीवान में एसिड उड़ेल कर मार दिया गया था। इस अपराधी का खानदान फिर से सीवान में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यह आपको तय करना है कि यह यहां जिंदा न हो पाए। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल अपराधियों और माफियाओं को पालने और पोसने का काम करता है।

