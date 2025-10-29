Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी सीएम योगी ने ओसामा पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025 LIVE: छठ पूजा के बाद अब बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। राजनीतिक दलों के दिग्गजों चुनावी मैदान में सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है। इसी क्रम में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सिवान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने रघुनाथपुर से राजद प्रत्याशी ओसामा को आड़े हाथों लिया। यहां विस्तार से पढ़ें।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव में तय होगा कि सिवान में जंगलराज फिर आएगा कि नहीं। यह आपके हाथ में है। चंदा बाबू के बेटों को इसी सिवान में एसिड उड़ेल कर मार दिया गया था। इस अपराधी का खानदान फिर से सिवान में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यह आपको तय करना है कि यह यहां जिंदा न हो पाए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां नालंदा जैसी विश्व प्रख्यात यूनिवर्सिटी रही। यहां चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए। यह डॉ. राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। आखिर वो कौन लोग थे, जिनकी वजह से इस गौरवशाली धरती के नौजवानों को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में उनको जवाब देने का समय है।
ओसामा रघुनाथपुर से राजद के प्रत्याशी हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं रघुनाथपुर में राजद के प्रत्याशी के चयन को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित हूं। उन्होंने यहां से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिसका खानदान आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए बहुत ही कुख्यात रहा है। आप इस प्रत्याशी का नाम ही देखो। जैसा नाम होगा, वैसा ही काम होगा।