मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: NDA का साझा संकल्प पत्र जारी... 'तेजस्वी प्रण' को देगा टक्कर, वादों का खोला पिटारा

    बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन हर स्तर पर जनता को मोहने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। इसी को टक्कर देने के लिए एनडीए ने साझा संकल्प पत्र जारी किया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 10:23:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 10:40:06 AM (IST)
    Bihar Election 2025: NDA का साझा संकल्प पत्र जारी... 'तेजस्वी प्रण' को देगा टक्कर, वादों का खोला पिटारा
    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन हर स्तर पर जनता को मोहने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। इसी को टक्कर देने के लिए एनडीए ने साझा संकल्प पत्र जारी किया है।

    इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए।

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र की दी जानकारी

    • बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अतिपिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Classes) के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अतिपिछड़ा वर्ग की कई श्रेणियों को आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का आर्थिक विकास कर सकें।


  • सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार आर्थिक सहायता देगी। सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाएगी। इस दिशा में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। यह समिति अतिपिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करेगी और उनके उत्थान के लिए सरकार को सुझाव देगी।

  • उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार के सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के समान अवसर मिलें। चौधरी ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार सामाजिक समरसता और न्याय के मूल सिद्धांतों पर काम कर रही है और अतिपिछड़ों के आर्थिक उत्थान से ही बिहार के विकास की गति तेज होगी।

  • सम्राट चौधरी ने विश्वास जताया कि इस योजना के माध्यम से अतिपिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होगा। समाज की मुख्यधारा से भी मजबूती से जुड़ सकेगा।

    • pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.