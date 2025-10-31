Bihar Election 2025: NDA का साझा संकल्प पत्र जारी... 'तेजस्वी प्रण' को देगा टक्कर, वादों का खोला पिटारा

एजेंसी, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन हर स्तर पर जनता को मोहने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। इसी को टक्कर देने के लिए एनडीए ने साझा संकल्प पत्र जारी किया है।