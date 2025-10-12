Bihar Election 2025: बिहार में NDA के सीट बंटवारे का एलान, बराबर सीटों पर लडे़ंगी JDU-BJP, किसे मिली कितनी सीटें?

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 06:35:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 07:24:37 PM (IST)
    बिहार में NDA के सीट बंटवारे का एलान

    पटना, डिजिटल डेस्क। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है। राज्य में पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट यानी 101-101 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, जबकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीट दी गई है।

    किसको कितना नुकसान

    बात करें नुकसान की तो सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा 14 सीटें जदयू को छोड़नी पड़ी है। भाजपा की नौ और हम की एक सीट गई। अगर पिछले चुनाव के समय हुए सीटों के बंटवारे को देखें तो जदयू के हिस्से की 21 और भाजपा के हिस्से की 20 सीटें निकल गई हैं।


    जदयू नेता संजय झा ने सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। JDU- 101, BJP- 101, LJP(R)- 29, RLM - 06, HAM- 06।'

    दो चरणों में होगा विधानसभा चुनाव

    बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा।

    AIMIM भी कर चुकी है एलान

    इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 26 नाम है। एआईएमआईएम इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि यह पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है।

