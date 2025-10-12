Bihar Election 2025: बिहार में NDA के सीट बंटवारे का एलान, बराबर सीटों पर लडे़ंगी JDU-BJP, किसे मिली कितनी सीटें?

पटना, डिजिटल डेस्क। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है। राज्य में पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट यानी 101-101 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, जबकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीट दी गई है।

किसको कितना नुकसान बात करें नुकसान की तो सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा 14 सीटें जदयू को छोड़नी पड़ी है। भाजपा की नौ और हम की एक सीट गई। अगर पिछले चुनाव के समय हुए सीटों के बंटवारे को देखें तो जदयू के हिस्से की 21 और भाजपा के हिस्से की 20 सीटें निकल गई हैं।

जदयू नेता संजय झा ने सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। JDU- 101, BJP- 101, LJP(R)- 29, RLM - 06, HAM- 06।' हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। JDU - 101 BJP - 101 LJP(R)- 29 RLM - 06 HAM - 06 एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री @NitishKumar जी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से… — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 12, 2025