Bihar Election 2025: बिहार में NDA के सीट बंटवारे का एलान, बराबर सीटों पर लडे़ंगी JDU-BJP, किसे मिली कितनी सीटें?

पटना, डिजिटल डेस्क। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है। राज्य में पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट यानी 101-101 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, जबकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीट दी गई है।
बात करें नुकसान की तो सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा 14 सीटें जदयू को छोड़नी पड़ी है। भाजपा की नौ और हम की एक सीट गई। अगर पिछले चुनाव के समय हुए सीटों के बंटवारे को देखें तो जदयू के हिस्से की 21 और भाजपा के हिस्से की 20 सीटें निकल गई हैं।
जदयू नेता संजय झा ने सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। JDU- 101, BJP- 101, LJP(R)- 29, RLM - 06, HAM- 06।'
हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है।
JDU - 101
BJP - 101
LJP(R)- 29
RLM - 06
HAM - 06
एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री @NitishKumar जी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से…
— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 12, 2025
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा।
इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 26 नाम है। एआईएमआईएम इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि यह पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है।