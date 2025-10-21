मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिहार में बिना CM फेस उतरे INDIA-NDA, महागठबंधन में दिख रही खींचतान, 243 सीटों पर उतारे 254 प्रत्याशी

    बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। INDIA गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी रही, जबकि एनडीए में भाजपा मजबूत स्थिति में है। कुल 74 दल मैदान में हैं। महिलाओं और मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर पार्टियों ने रणनीतिक दांव चले हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 12:30:50 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 12:30:49 PM (IST)
    बिहार में बिना CM फेस उतरे INDIA-NDA, महागठबंधन में दिख रही खींचतान, 243 सीटों पर उतारे 254 प्रत्याशी
    बिहार में आखिरी चरण का नामांकन पूरा। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर और शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की अंतिम सूची 23 अक्टूबर तक साफ होगी।

    INDIA गठबंधन में फूट

    • दूसरे चरण के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक विपक्षी INDIA गठबंधन में खींचतान जारी रही। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी और बगावत के संकेत साफ दिखे। आरजेडी ने नॉमिनेशन खत्म होने से महज सात घंटे पहले अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।


  • वहीं, कांग्रेस, वाम दलों और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के बीच भी कई सीटों पर टकराव दिखा। गठबंधन के कुल उम्मीदवारों की संख्या 254 हो गई, जिनमें 12 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार हैं।

    • एनडीए में समीकरण बदले

    एनडीए में इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू की सीटें कम कर दी गईं। लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं, जिससे गठबंधन में शक्ति-संतुलन बदला है। हालांकि, NDA को 20 साल की सत्ता के बाद एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष की फूट उसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

    जन सुराज और AAP सभी सीटों पर लड़ रही चुनाव

    इस बार बिहार चुनाव में 74 राजनीतिक दल मैदान में हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (आर), हम और आरएलएम शामिल हैं। जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, आईआईपी और मुकेश साहनी की वीआईपी हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।

    महिलाओं और मुसलमानों को लेकर पार्टियों की रणनीति

    महिलाओं को टिकट देने में आरजेडी सबसे आगे रही है। उसने 24 महिलाओं को मौका दिया, जबकि कांग्रेस ने 5, बीजेपी और जेडीयू ने 13-13 महिलाओं को टिकट दिए। आरजेडी ने 19 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने केवल 4। आरजेडी का फोकस यादव, कुशवाहा और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.