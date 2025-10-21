बिहार में बिना CM फेस उतरे INDIA-NDA, महागठबंधन में दिख रही खींचतान, 243 सीटों पर उतारे 254 प्रत्याशी

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर और शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की अंतिम सूची 23 अक्टूबर तक साफ होगी।

INDIA गठबंधन में फूट दूसरे चरण के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक विपक्षी INDIA गठबंधन में खींचतान जारी रही। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी और बगावत के संकेत साफ दिखे। आरजेडी ने नॉमिनेशन खत्म होने से महज सात घंटे पहले अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।

वहीं, कांग्रेस, वाम दलों और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के बीच भी कई सीटों पर टकराव दिखा। गठबंधन के कुल उम्मीदवारों की संख्या 254 हो गई, जिनमें 12 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार हैं। एनडीए में समीकरण बदले एनडीए में इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू की सीटें कम कर दी गईं। लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं, जिससे गठबंधन में शक्ति-संतुलन बदला है। हालांकि, NDA को 20 साल की सत्ता के बाद एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष की फूट उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। जन सुराज और AAP सभी सीटों पर लड़ रही चुनाव इस बार बिहार चुनाव में 74 राजनीतिक दल मैदान में हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (आर), हम और आरएलएम शामिल हैं। जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, आईआईपी और मुकेश साहनी की वीआईपी हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।