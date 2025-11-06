मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 बाहुबली की फाइट, मोकामा से रघुनाथपुर तक टिकी सबकी निगाहें

    Bihar Chunav 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बाहुबली नेताओं और उनके परिवारों की साख दांव पर है। मोकामा से लेकर दानापुर, रघुनाथपुर और मांझी तक कई सीटें चर्चाओं में हैं। जेल में बंद या विवादों से घिरे कई उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा जहां दांव पर है, वहीं नई पीढ़ी अपनी सियासी विरासत बचाने में जुटी है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 08:37:26 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 08:49:04 AM (IST)
    बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 बाहुबली की फाइट, मोकामा से रघुनाथपुर तक टिकी सबकी निगाहें
    पहले चरण में इन 6 बाहुबली और उनके परिवार की फाइट

    नईदुनिया प्रतिनिधि। Bihar Election 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान (Bihar Chunav 2025 Voting) हो रहे है, जिसमें 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इस चरण में बाहुबली नेताओं और उनके परिवारों की साख दांव पर है। मोकामा, दानापुर, कुचायकोट, एकमा, रघुनाथपुर और मांझी जैसी सीटें चर्चा में हैं।

    naidunia_image

    मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह (Anant Singh) की प्रतिष्ठा दांव पर है। दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद अनंत का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी (बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी) और जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी से है। मोकामा सीट पर बाहुबलियों की साख का बड़ा इम्तिहान होगा।


    naidunia_image

    सारण जिले की एकमा सीट पर जेडीयू के मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह का मुकाबला आरजेडी के श्रीकांत यादव से है। यह सीट 2015 में श्रीकांत के कब्जे में चली गई थी, इसलिए धूमल सिंह इस बार वापसी की कोशिश में हैं।

    दुबई के कारोबारी से पप्पू पांडे का सामना

    गोपालगंज की कुचायकोट सीट पर जेडीयू के बाहुबली अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे लगातार तीन बार जीत चुके हैं। इस बार उनका सामना दुबई के कारोबारी और कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण कुशवाहा से है - यह मुकाबला बाहुबली बनाम उद्योगपति के रूप में देखा जा रहा है।

    दानापुर सीट पर आरजेडी के रीतलाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है। यह सीट लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा की है क्योंकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से मीसा भारती सांसद हैं।

    ओसामा शहाब की सियासी विरासत बचाने की कोशिश

    सीवान के रघुनाथपुर में दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपनी सियासी विरासत बचाने की कोशिश में हैं। उनके सामने जेडीयू के जीशु सिंह और जन सुराज के राहुल सिंह हैं।

    वहीं, सारण के मांझी सीट पर बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं। उनका मुकाबला सीपीआई (एम) के सत्येंद्र यादव और जन सुराज की वाईवी गिरी से है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.