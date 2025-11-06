मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: याद रखना है- 'पहले मतदान, फिर जलपान' प्रधानमंत्री ने बिहार के मतदाताओं से की अपील, आज यहां होगी पीएम की जनसभा

    बिहार में विधानसभा के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार को अरहरिया और भागलपुर में जनसभा करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:26:13 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:28:24 AM (IST)
    प्रधानमंत्री ने मतदान के लिए लोगों से की अपील

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज गुरुवार को मतदान किया जा रहा है। बिहार के 18 जिलों के 121 सीटों पर चरण में वोटिंग हो रही है। इसमें बिहार के कई बड़े और चर्चित प्रत्याशियों के भी नाम शामिल हैं। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के अरहरिया और भागलपुर में जनसभा करेंगे। इस क्षेत्र में मतदान दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा।

    जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आज की इन दो सभाओं के माध्यम से क्षेत्र के 15 से 20 विधानसभाओं की जनता को संबोधित करेंगे। सभावना है कि मंच से प्रधानमंत्री लोगों से पहले चरण में अधिक से अधिक मतदानत करने की अपील भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मतदान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर लोगों से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है।


    प्रधानमंत्री ने वोटरों से की अपील

    पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बिहार में पहले चरण के वोटिंग को लोगतंत्र का उत्सव बताते हुए बधाई दी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए सबसे पहले वोट डालने की बात कही है।

    अगले दो दिनों में यहां होगी पीएम की सभा

    प्रधानमंत्री की बिहार में 7 और 8 नवंबर को भी जनसभा होगी। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री की दक्षिण बिहार में भभुआ एवं औरंगाबाद जिले में जनसभा होगी, वहीं 8 नवंबर को पीएम की पहली जनसभा सीतामढ़ी जिले के डुमरा में होगी और दूसरी चंपारण जिले कुड़िया कोटी में होगी।

