Bihar Election 2025: याद रखना है- 'पहले मतदान, फिर जलपान' प्रधानमंत्री ने बिहार के मतदाताओं से की अपील, आज यहां होगी पीएम की जनसभा

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज गुरुवार को मतदान किया जा रहा है। बिहार के 18 जिलों के 121 सीटों पर चरण में वोटिंग हो रही है। इसमें बिहार के कई बड़े और चर्चित प्रत्याशियों के भी नाम शामिल हैं। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के अरहरिया और भागलपुर में जनसभा करेंगे। इस क्षेत्र में मतदान दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आज की इन दो सभाओं के माध्यम से क्षेत्र के 15 से 20 विधानसभाओं की जनता को संबोधित करेंगे। सभावना है कि मंच से प्रधानमंत्री लोगों से पहले चरण में अधिक से अधिक मतदानत करने की अपील भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मतदान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर लोगों से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री ने वोटरों से की अपील

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बिहार में पहले चरण के वोटिंग को लोगतंत्र का उत्सव बताते हुए बधाई दी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए सबसे पहले वोट डालने की बात कही है।

बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान! — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025

अगले दो दिनों में यहां होगी पीएम की सभा

प्रधानमंत्री की बिहार में 7 और 8 नवंबर को भी जनसभा होगी। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री की दक्षिण बिहार में भभुआ एवं औरंगाबाद जिले में जनसभा होगी, वहीं 8 नवंबर को पीएम की पहली जनसभा सीतामढ़ी जिले के डुमरा में होगी और दूसरी चंपारण जिले कुड़िया कोटी में होगी।