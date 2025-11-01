Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव की सीट पर हुआ बड़ा 'खेला', वोटिंग से पहले इस दिग्गज नेता ने थामा BJP का दामन

डिजिटल डेस्क। बिहार की हॉट सीट में से एक राघोपुर विधानसभा में बड़ा 'खेला' हो गया है, जहां यहां से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राकेश रौशन ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का संकल्प है। राकेश रौशन दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं।

भाजपा मीडिया सेंटर में हुए कार्यक्रम में जायसवाल ने बताया कि राकेश रौशन की मां ने साल 2000 में राघोपुर से चुनाव लड़ा था। इसके बाद राकेश रौशन ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 46,900 वोट प्राप्त किए थे। साल 2020 में उन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा और 25,000 वोट हासिल किए। इसके अलावा वे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं और वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया था।