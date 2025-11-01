मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव की सीट पर हुआ बड़ा 'खेला', वोटिंग से पहले इस दिग्गज नेता ने थामा BJP का दामन

    Raghopur Assembly: बिहार की हॉट सीट में से एक राघोपुर विधानसभा में बड़ा 'खेला' हो गया है, जहां यहां से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राकेश रौशन ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण की। वह दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 04:05:31 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 04:06:25 PM (IST)
    राघोपुर से चुनाव लड़ चुके राकेश रौशन भाजपा में शामिल

    HighLights

    1. राघोपुर से चुनाव लड़ चुके राकेश रौशन भाजपा में शामिल
    2. लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं राकेश रौशन
    3. राघोपुर में NDA की ओर से सतीश कुमार मैदान में

    डिजिटल डेस्क। बिहार की हॉट सीट में से एक राघोपुर विधानसभा में बड़ा 'खेला' हो गया है, जहां यहां से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राकेश रौशन ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का संकल्प है। राकेश रौशन दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं।

    भाजपा मीडिया सेंटर में हुए कार्यक्रम में जायसवाल ने बताया कि राकेश रौशन की मां ने साल 2000 में राघोपुर से चुनाव लड़ा था। इसके बाद राकेश रौशन ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 46,900 वोट प्राप्त किए थे। साल 2020 में उन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा और 25,000 वोट हासिल किए। इसके अलावा वे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं और वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया था।


    RJD का गढ़ रहा है राघोपुर

    जायसवाल ने कहा कि राकेश रौशन की सर्वसमाज में मजबूत पकड़ है और उनके भाजपा में शामिल होने से राघोपुर में एनडीए को मजबूती मिलेगी। इस सीट पर आरजेडी का बोलबाला रहा है, जहां 1995 से 2020 तक लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने यहां से चुनाव जीता है।

    राघोपुर में NDA की ओर से सतीश कुमार मैदान में

    राकेश रौशन के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विश्वास जताया कि राकेश रौशन के आने से राघोपुर सीट पर एनडीए की बड़ी जीत सुनिश्चित होगी। बता दें कि इस सीट से एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार यादव चुनाव मैदान में हैं।

