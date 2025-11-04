Bihar Election 2025: अनंत सिंह के लिए रोड पर उतरे सम्राट चौधरी और ललन सिंह, जेल में बंद है बाहुबली

एजेंसी, मोकामा। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सबसे चर्चित सीट बन गई है। इसका कारण हैं जदयू प्रत्याशी बाहूबली नेता अनंत सिंह। जन सुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह को वोटिंग से तीन दिन पहले जेल जाना पड़ा। ऐसे में मोकामा में पूरा चुनाव भावनात्मक हो चुका है। अनंत सिंह के लिए यहां चुनाव प्रचार की कमान कैबिनेट मंत्री व जदयू नेता ललन सिंह ने संभाल ली है।

बरहपुर गांव में ललन सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अनंत सिंह के लिए रोड शो कर वोट मांगे। इस दौरान बड़ी संख्या में अनंत सिंह के समर्थक मौजूद रहे। ललन सिंह ने समर्थकों से अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से कुछ दिन पहले दुलारचंद की हत्या कर अनंत बाबू को साजिश कर फंसाया गया है।