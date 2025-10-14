मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग की अटकलों पर लगा फुलस्टॉप, संजय झा और सम्राट चौधरी ने कही यह बात

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जारी सीट शेयरिंग के आंकड़ों को लेकर चल रही अटकलों पर फूलस्टॉप लग गया है। सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों के नेताओं ने बयान सामने आए हैं। सभी नेताओं ने सीटों के इस बंटवारे पर अपनी सहमति जताई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 01:13:48 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 01:27:33 PM (IST)
    अटकलों पर लगा फुलस्टॉप

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान का दौर जारी है। एनडीए की ओर से सीटों का समीकरण तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर इसे लेकर पूरी तरह सहमति बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच एनडीए के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीट शेयरिंग पर अपनी सहमति जाहिर की है।

    बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया एकांउट से एक पोस्ट किया है। जिसमें लिखा है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग पूरी हो चुकी है और यह चर्चा अपने अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है।


    संजय झा ने कही यह बात

    लगभग इसी तरह के बयान एनडीएके अन्य दलों के नेताओं ने भी किया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा "विपक्ष के लोगों को पता है कि वे चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं। इसलिए NDA में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं। वे NDA के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक-एक चीज पर उनकी नजर है...NDA एक साथ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव संभव है।"

    सम्राट चौधरी ने यह लिखा

    सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं।"

    एनडीए के नेताओं द्वारा किए जा रहे इस तरह के पोस्ट से सकरात्मक संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के भीतर चल रही तनातनी और सीट बंटवारे पर चर्चा का नतीजा स्पष्ट होता दिख रहा है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए से सभी दल भाजपा, जदयू, हम और लोजपा (रामविलास) में सीटों को लेकर लगातार चर्चा जारी है।

    यह है सीट शेयरिंग का फार्मूला

    बता दें कि एनडीए गठबंधन बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग में भाजपा 101 सीट, जदयू 101, रालोपा(रामविलास) 29, हम 6 और आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। सीटों के बंटवारे के बाद से ही बिहार में इसे लेकर गहमागहमी चल रही थी। लेकिन इसी बीच नेताओं के पोस्ट से यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि एनडीए में सीटों को लेकर सहमति हन गई है।

