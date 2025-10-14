Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग की अटकलों पर लगा फुलस्टॉप, संजय झा और सम्राट चौधरी ने कही यह बात

डिजिटल डेस्क, इंदौर: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान का दौर जारी है। एनडीए की ओर से सीटों का समीकरण तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर इसे लेकर पूरी तरह सहमति बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच एनडीए के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीट शेयरिंग पर अपनी सहमति जाहिर की है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया एकांउट से एक पोस्ट किया है। जिसमें लिखा है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग पूरी हो चुकी है और यह चर्चा अपने अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है।

संजय झा ने कही यह बात लगभग इसी तरह के बयान एनडीएके अन्य दलों के नेताओं ने भी किया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा "विपक्ष के लोगों को पता है कि वे चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं। इसलिए NDA में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं। वे NDA के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक-एक चीज पर उनकी नजर है...NDA एक साथ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव संभव है।" सम्राट चौधरी ने यह लिखा सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं।"