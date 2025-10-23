मेरी खबरें
    Bihar Election: तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस, मुकेश सहनी सहित दो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार

    Bihar Election 2025 Update: बिहार का चुनावी माहौल तेजी से गर्म होता जा रहा है। महागठबंधन ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही मुकेश सहनी समेत दो डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान भी किया गया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 01:17:00 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 01:41:03 PM (IST)
    तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस।

    डिजिटल डेस्क। बिहार का चुनावी माहौल तेजी से गर्म होता जा रहा है। महागठबंधन ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही मुकेश सहनी समेत दो डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान भी किया गया।

    वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा अब लगभग समाप्ति की ओर है और सभी दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं।


    महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम फेस का औपचारिक एलान किया। इस ऐतिहासिक घोषणाओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की सियासत और अधिक रोचक और प्रतिस्पर्धी बन गई है।

