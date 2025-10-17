अमित शाह की नीतीश से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल, आखिर बिहार चुनाव से पहले ऐसी क्या बात हुई?

डिजिटल डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर अचानक मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल बन गया है।

इस भेंट को लेकर राजनीतिक विश्लेषक इसके संभावित निहितार्थों का आकलन कर रहे हैं और इसे बिहार की राजनीतिक दिशा और आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान गठबंधन, चुनावी रणनीति और विकास योजनाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।