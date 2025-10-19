टिकट नहीं मिला तो कुर्ता फाड़कर रोने लड़ा RJD नेता, जमकर किया ड्रामा, बोला- मुझसे 2.7 करोड़ मांगे

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार राज्य में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है और सियासी सरगर्मी भी चरम पर है। राज्य में एनडीए और महागठबंधन के बीच प्रमुख मुकाबला है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी घमासान जारी है। इस बीच रविवार को मोतिहारी के मधुबन से टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रो पड़ा।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मदन शाह ने इस दौरान संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2.7 करोड़ मांगे थे, और जब मैंने देने से इनकार कर दिया, तो पार्टी का टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का वादा किया था।