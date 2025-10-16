मेरी खबरें
    Bihar Politics: प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, सम्राट चौधरी ने जन सुराज के कई नेताओं को BJP में शामिल कराया

    Bihar Politics: प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के तारापुर से नामांकन दाखिल करने के बाद आयोजित जनसभा में जनसुराज के जिलाध्यक्ष योगी मंडल समेत कई नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 04:21:25 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 04:21:25 PM (IST)
    

    HighLights

    1. मुंगेर में जन सुराज पार्टी को लगा बड़ा झटका
    2. जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल भाजपा में शामिल हो गए
    3. सम्राट चौधरी ने माला पहनाकर स्वागत किया

    तारापुर (मुंगेर), डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का अपने उम्मीदवारों की घोषणा का दौर जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के तारापुर से नामांकन दाखिल करने के बाद आयोजित जनसभा में जनसुराज के जिलाध्यक्ष योगी मंडल और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कविता देवी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समीर मधुकर, विनोद मंडल, प्रकाश मांझी और प्रमोद मंडल सहित दर्जनों नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए।

    सम्राट चौधरी ने माला पहनाकर किया स्वागत

    इस दौरान जन सुराज के सभी नेताओं को सम्राट चौधरी ने माला पहनाकर स्वागत किया। नामांकन सभा में योगेंद्र मंडल ने कहा कि “तारापुर का सर्वांगीण विकास शकुनी चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ है और अब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।'


    कुशवाहा समाज से आते हैं योगेंद्र मंडल

    उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। बता दें कि करीब डेढ़ साल पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने योगेंद्र मंडल को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था। वे कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में तारापुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद हैं।

