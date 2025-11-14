PM Modi on Bihar Result 2025: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया...', कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा और जद(यू) के गठबंधन की बढ़त के बाद दोनों पार्टियों के कार्यालयों में खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मना रहे हैं। एनडीए की बढ़त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की लोकप्रियता अहम भूमिका रही है।

ये परिणाम बताते हैं कि यह एक सुनामी है- जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मैं बिहार की जनता को उनके द्वारा दिए गए प्रचंड जनादेश के लिए हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। ये परिणाम बताते हैं कि यह एक सुनामी है। इस सुनामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वह बिहार की जनता हो या देश की जनता, सभी का प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास है, और उन्होंने राज्य को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर अपनी मुहर लगाई है। यह चुनाव विकास और जंगलराज के बीच था, और लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है।