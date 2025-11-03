Bihar Election 2025 Date: पहले चरण में इतनी सीटों पर होगा मतदान, अब सिर्फ तीन दिन बाकी

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव अपने पीक पर पहुंच गया है। पहले चरण के मतदान को अब सिर्फ तीन दिन ही बाकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने के लिए पूरा जोर लगा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित सभी स्टार प्रचारक जमकर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशियों का नसीब ईवीएम में कैद होगा।
चुनाव आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जो मतदाता मतदान समय तक कतार में रहेंगे, उन्हें वोट डालने का अवसर मिलेगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 500 से अधिक कंपनियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती की जाएगी। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की टीमें शामिल होंगी। 99 बीएसएफ कंपनियां पहले ही बिहार पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी बलों की तैनाती की प्रक्रिया जारी है।
बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन 818 मतदाता प्रति बूथ होंगे। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी और मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।