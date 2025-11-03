मेरी खबरें
    Bihar Election 2025 Date: पहले चरण में इतनी सीटों पर होगा मतदान, अब सिर्फ तीन दिन बाकी

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने चरम पर पहुंच गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। सुरक्षा के लिए 500 से अधिक कंपनियों की तैनाती की गई है। राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 10:39:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 10:39:22 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहा है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा।
    2. दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को होगी।
    3. मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय की गई।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव अपने पीक पर पहुंच गया है। पहले चरण के मतदान को अब सिर्फ तीन दिन ही बाकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने के लिए पूरा जोर लगा दिया है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित सभी स्टार प्रचारक जमकर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशियों का नसीब ईवीएम में कैद होगा।

    दो चरणों में होगा मतदान

    • इस बार बिहार में मतदान दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी हुई थी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर की थी।

    • पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हुई। इस चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। दोनों चरणों के चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

    मतदान समय और मतगणना

    चुनाव आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जो मतदाता मतदान समय तक कतार में रहेंगे, उन्हें वोट डालने का अवसर मिलेगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।

    सुरक्षा के सख्त इंतजाम

    चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 500 से अधिक कंपनियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती की जाएगी। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की टीमें शामिल होंगी। 99 बीएसएफ कंपनियां पहले ही बिहार पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी बलों की तैनाती की प्रक्रिया जारी है।


    कुल मतदाता और बूथ व्यवस्था

    बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन 818 मतदाता प्रति बूथ होंगे। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी और मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

