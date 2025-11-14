मेरी खबरें
    Bihar Chunav Result 2025 Live: किसके सिर सजेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार; फैसला आज

    Live Bihar Chunav Parinam Result 2025: Bihar Assembly Election 2025 के नतीजे जल्द ही सामने आने वाले हैं। 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में हुए इस चुनाव में बिहार की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है, यह रिजल्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम कौन बन रहा है।
    Posted BY Akash Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:59:20 AM (IST)
    Published: Fri, 14 Nov 2025 06:17:04 AM (IST)
    Bihar Chunav Result 2025 Live: किसके सिर सजेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार; फैसला आज
    किसके सिर सजेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार

    HIGHLIGHTS

    • बिहार में दो चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं
    • इस बार 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है
    • आज सीएम कौन बनेगा इसका पता चल जाएगा

    Live Bihar Chunav Parinam Result 2025 Updates: बिहार के 18वें Vidhan Sabha Chunav में मतदान दो चरणों में 6 नंवबर और 11 नंवबर को पूरे हो चुके हैं। दो चरणों में इस बार 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो कि साल 1951 के बाद सबसे अधिक है। राज्य के 243 विधानसभा सीटों पर कुल 2616 उम्मीदवार खड़े हैं। इस बार भाजपा, जदयू, लजोपा (रा.), रालोसपा और हम पार्टी वाला एनडीए मैदान में है। एनडीए के सीएम फेस पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं विपक्ष में राजद, कांग्रेस, सीपीआईएम, वीआईपी और पार्टियों का महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं।

    14 November 20256 : 58 : 02 AM

    Bihar Chunav Result Live: RJD का बड़ा दावा, एनडीए चंद घंटों की मेहमान

     आज बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले दावों की बौछार शुरू हो गई है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है। NDA चंद घंटों की मेहमान है। दोपहर बाद ही NDA की विदाई बिहार से तय है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

    14 November 20256 : 46 : 17 AM

    8 बजे से शुरू होगी वोटो की गिनती

     

    बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को पूरा हो चुका है। अब फैसला आने का दिन भी आ गया है। 14 नवंबर, यानी बाल दिवस को राज्य की अगली पांच साल की सरकार तय हो जाएगी। पोस्टल बैलेट और ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का खुलासा आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होते ही होने लगेगा।

    14 November 20256 : 29 : 01 AM

    सबसे पहले कहां पर आएंगे नतीजे

     बिहार के शेखपुरा जिले की बरबीघा विधानसभा में सबसे कम मतदान केंद्र हैं, यही वजह है कि यहां का रिजल्ट सबसे पहले आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पटना जिले में बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली मोकामा सीट का नतीजा भी शुरुआती चरण में ही घोषित होने की उम्मीद है।

    14 November 20256 : 26 : 30 AM

    आज आएंगे नतीजे

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आज आएंगे। आज यह तय होगा कि अगले पांच साल तक बिहार की सत्ता पर कौन काबिज रहेगा।

