Bihar Chunav Result 2025 Live: किसके सिर सजेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार; फैसला आज

Live Bihar Chunav Parinam Result 2025 Updates: बिहार के 18वें Vidhan Sabha Chunav में मतदान दो चरणों में 6 नंवबर और 11 नंवबर को पूरे हो चुके हैं। दो चरणों में इस बार 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो कि साल 1951 के बाद सबसे अधिक है। राज्य के 243 विधानसभा सीटों पर कुल 2616 उम्मीदवार खड़े हैं। इस बार भाजपा, जदयू, लजोपा (रा.), रालोसपा और हम पार्टी वाला एनडीए मैदान में है। एनडीए के सीएम फेस पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं विपक्ष में राजद, कांग्रेस, सीपीआईएम, वीआईपी और पार्टियों का महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं।
आज बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले दावों की बौछार शुरू हो गई है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है। NDA चंद घंटों की मेहमान है। दोपहर बाद ही NDA की विदाई बिहार से तय है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
बिहार के शेखपुरा जिले की बरबीघा विधानसभा में सबसे कम मतदान केंद्र हैं, यही वजह है कि यहां का रिजल्ट सबसे पहले आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पटना जिले में बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली मोकामा सीट का नतीजा भी शुरुआती चरण में ही घोषित होने की उम्मीद है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आज आएंगे। आज यह तय होगा कि अगले पांच साल तक बिहार की सत्ता पर कौन काबिज रहेगा।