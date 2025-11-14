LIVE BLOG

Bihar Chunav Result 2025 Live: किसके सिर सजेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार; फैसला आज

Live Bihar Chunav Parinam Result 2025: Bihar Assembly Election 2025 के नतीजे जल्द ही सामने आने वाले हैं। 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में हुए इस चुनाव में बिहार की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है, यह रिजल्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम कौन बन रहा है।

किसके सिर सजेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार

HIGHLIGHTS बिहार में दो चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं

इस बार 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है

आज सीएम कौन बनेगा इसका पता चल जाएगा

Live Bihar Chunav Parinam Result 2025 Updates: बिहार के 18वें Vidhan Sabha Chunav में मतदान दो चरणों में 6 नंवबर और 11 नंवबर को पूरे हो चुके हैं। दो चरणों में इस बार 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो कि साल 1951 के बाद सबसे अधिक है। राज्य के 243 विधानसभा सीटों पर कुल 2616 उम्मीदवार खड़े हैं। इस बार भाजपा, जदयू, लजोपा (रा.), रालोसपा और हम पार्टी वाला एनडीए मैदान में है। एनडीए के सीएम फेस पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं विपक्ष में राजद, कांग्रेस, सीपीआईएम, वीआईपी और पार्टियों का महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं।