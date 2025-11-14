मेरी खबरें
    Bihar Vidhan Sabha Result 2025: शुरुआती रुझानों में तेजस्वी, तेजप्रताप व मैथली सहित यह फेमस चेहरे आगे, देखें पूरी लिस्ट

    बिहार विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें से लगभग सभी नेता अपनी सीट पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही हैं। यानि की अभी तक तो वह अपनी सीट बचाते नजर आ रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 09:03:47 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 09:03:47 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव कई सितारों की किस्मत दांव पर है। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, पटना। Bihar Vidhan Sabha Result: बिहार विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें से लगभग सभी नेता अपनी सीट पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही हैं।

    यानि की अभी तक तो वह अपनी सीट बचाते नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे यंग उम्मीदवार व पहली बार चुनाव लड़ रहीं फेमस सिंगर व यूट्यूबर मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं।

    टॉप 10 कैंडिडेट्स

    राघोपुर से तेजस्वी यादव (RJD), महुआ सीट से तेजप्रताप यादव (JJD), तारापुर सीट से सम्राट चौधरी (BJP), लखीसराय से विजय सिन्हा (BJP), छपरा से खेसारी लाल (RJD), अलीनगर से मैथिली ठाकुर (BJP), चनपटिया से मनीष कश्यप (JSP), जमालपुर से शिवदीप लांडे (निर्दलीय), बक्सर सीट से आनंद मिश्रा (BJP) और मोकामा सीट से अनंत सिंह (JDU) चुनाव आगे चल रही हैं।


