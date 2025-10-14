बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी... विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे सहित 71 उम्मीदवारों के नाम

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सहित 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। काफी लंबी खींचतान के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आपस में सहमति बन पाई थी, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कांग्रेस और राजद के बीच मामला फंसा हुआ है।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से फिर एक बार ताल ठोकेंगे। सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर दांव लगाया गया है। दानापुर से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को भाजपा ने टिकट दी है। बीजेपी ने आरा से संजय सिंह, परिहार से गायत्री देवी को टिकट दिया है।

Bihar Elections 2025: BJP releases first list of 71 candidates. Deputy CM Samrat Chaudhary to contest from Tarapur, Deputy CM Vijay Sinha from Lakhisarai, Mangal Pandey from Siwan.#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI (N/1) pic.twitter.com/bSXZNs5a3n — Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2025

बीजेपी ने बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, रक्सौल से प्रमोद कुमार और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को चुनावी मैदान मेमं उतारा है। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, रीगा से बैद्यनाथ, मधुबन से राणा रंधीर, बथनाह से अनिल कुमार, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और अरवल से मनोज शर्मा को कमल के फूल का चुनाव चिन्ह मिला है।

