मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी... विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे सहित 71 उम्मीदवारों के नाम

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सहित 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 02:45:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 02:52:26 PM (IST)
    बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी... विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे सहित 71 उम्मीदवारों के नाम
    बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सहित 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। काफी लंबी खींचतान के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आपस में सहमति बन पाई थी, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कांग्रेस और राजद के बीच मामला फंसा हुआ है।

    डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से फिर एक बार ताल ठोकेंगे। सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर दांव लगाया गया है। दानापुर से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को भाजपा ने टिकट दी है। बीजेपी ने आरा से संजय सिंह, परिहार से गायत्री देवी को टिकट दिया है।


    बीजेपी ने बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, रक्सौल से प्रमोद कुमार और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को चुनावी मैदान मेमं उतारा है। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, रीगा से बैद्यनाथ, मधुबन से राणा रंधीर, बथनाह से अनिल कुमार, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और अरवल से मनोज शर्मा को कमल के फूल का चुनाव चिन्ह मिला है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.