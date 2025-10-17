Congress Candidate List 2025: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित, 6 महिलाएं और 4 मुस्लिम चेहरे शामिल
Bihar Congress Candidate List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 48 उम्मीदवारों में 6 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के कई प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं।
Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 04:59:00 AM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 04:59:00 AM (IST)
Congress Candidate List 2025: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची
एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। लंबे समय से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी ने आखिरकार 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इनमें 6 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से कई उम्मीदवारों को पार्टी ने पहले ही सिंबल (चुनाव चिन्ह) जारी कर दिया था, जबकि आधिकारिक सूची अब सामने आई है।
पहले और दूसरे चरण की सीटों पर उम्मीदवार तय
कांग्रेस की इस पहली सूची में पहले और दूसरे दोनों चरणों की सीटें शामिल हैं। पार्टी ने सीमांचल से लेकर मगध और तिरहुत क्षेत्रों तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
कांग्रेस की पहली सूची में प्रमुख नाम :
- बगहा – जयेश मंगल सिंह
- नौतन – अमित गिरी
- चनपटिया – अभिषेक रंजन
- बेतिया – वसी अहमद
- रक्सौल – श्याम बिहारी प्रसाद
- गोविंदगंज – शशि भूषण राय
- रीगा – अमित कुमार टूना
- बथनाहा (सुरक्षित) – इंजीनियर नवीन कुमार
- बेनीपट्टी – नलिनी रंजन झा
- फुलपरास – सुबोध मंडल
- फारबिसगंज – मनोज विश्वास
- बहादुरगंज – प्रोफेसर मस्वर आलम
- कदवा – शकील अहमद खान (विधायक दल के नेता)
- मनिहारी (सुरक्षित) – मनोहर प्रसाद सिंह
- कोढ़ा (सुरक्षित) – पूनम पासवान
अन्य प्रमुख प्रत्याशी
- सोनबरसा (सुरक्षित) – सरिता देवी
- बेनीपुर – मिथिलेश कुमार चौधरी
- सकरा (सुरक्षित) – उमेश राम
- मुजफ्फरपुर – विजेंद्र चौधरी
- गोपालगंज – ओम प्रकाश गर्ग
- कुचायकोट – हरिनारायण कुशवाहा
- लालगंज – आदित्य कुमार राजा
- वैशाली – इंजीनियर संजीव कुमार सिंह
- राजापाकर – प्रतिमा कुमारी दास
- रोसरा (सुरक्षित) – बी.के. रवि
- बछवारा – शिवप्रकाश गरीबदास
- बेगूसराय – अमिताभ भूषण
- खगड़िया – चंदन यादव
- बेलदौर – मिथिलेश कुमार निषाद
- भागलपुर – अजीत कुमार शर्मा
- सुल्तानगंज – ललन यादव
- अमरपुर – जितेंद्र सिंह
- लखीसराय – अमरेश कुमार
नालंदा और मगध क्षेत्र के प्रत्याशी
- बरबीघा – त्रिशूलधारी सिंह
- बिहार शरीफ – उमर खान
- नालंदा – कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया
- हरनौत – अरुण कुमार बिंद
- कुंभराज – इंद्रदीप चंद्रवंशी
- पटना साहिब – शशांत शेखर
- विक्रम – अनिल कुमार सिंह
- बक्सर – संजय कुमार तिवारी
- राजपुर (सुरक्षित) – विश्वनाथ राम
- चेनारी (सुरक्षित) – मंगल राम
- करगहर – संतोष मिश्रा
- कुटुंब (सुरक्षित) – राजेश राम (प्रदेश अध्यक्ष)
- औरंगाबाद – आनंद शंकर
- वजीरगंज – अवधेश कुमार सिंह
- हिसुआ – नीतू कुमारी
महिलाओं और मुस्लिम उम्मीदवारों को दी अहम जगह
- कांग्रेस ने इस बार महिला और अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया है।
- 6 महिलाओं को टिकट मिला है, जिनमें सरिता देवी, प्रतिमा कुमारी दास, पूनम पासवान और नीतू कुमारी प्रमुख हैं।
- 4 मुस्लिम उम्मीदवारों में वसी अहमद, मस्वर आलम, शकील अहमद खान और उमर खान शामिल हैं।
महागठबंधन में जारी खींचतान
सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन (RJD-कांग्रेस-लेफ्ट) में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। कांग्रेस को जहां उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, वहीं पार्टी अब बाकी बचे क्षेत्रों में।