Congress Candidate List 2025: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित, 6 महिलाएं और 4 मुस्लिम चेहरे शामिल

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। लंबे समय से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी ने आखिरकार 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इनमें 6 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से कई उम्मीदवारों को पार्टी ने पहले ही सिंबल (चुनाव चिन्ह) जारी कर दिया था, जबकि आधिकारिक सूची अब सामने आई है।