Exit Poll vs Opinion Poll: ओपिनियन पोल से कितना अलग होता है एग्जिट पोल? बिहार चुनाव 2025 में ये एजेंसियां कराएंगी सर्वे

नईदुनिया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav 2025 Result Date) का माहौल अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान पूरा होने के बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उससे पहले 11 नवंबर की शाम विभिन्न सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल (Exit Poll) जारी करेंगी, जिनसे यह अनुमान लगाया जाएगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है।

क्या होता है एग्जिट पोल? (Exit Poll) एग्जिट पोल एक प्रकार का चुनावी सर्वे होता है, जो मतदान के दिन किया जाता है। जब मतदाता मतदान कर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, तो सर्वे एजेंसियों के प्रतिनिधि उससे पूछते हैं कि उसने किसे वोट दिया। इन आंकड़ों के आधार पर गणितीय मॉडल तैयार कर अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किए जाते हैं।