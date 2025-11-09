मेरी खबरें
    Exit Poll vs Opinion Poll: ओपिनियन पोल से कितना अलग होता है एग्जिट पोल? बिहार चुनाव 2025 में ये एजेंसियां कराएंगी सर्वे

    Exit Poll vs Opinion Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav 205) के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। 11 नवंबर की शाम कई सर्वे एजेंसियां अपने अनुमान जारी करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या फर्क होता है? आइए जानते हैं इनका अंतर, इतिहास और प्रमुख सर्वे एजेंसियों के बारे में।

    Exit Poll vs Opinion Poll: ओपिनियन पोल से कितना अलग होता है एग्जिट पोल? बिहार चुनाव 2025 में ये एजेंसियां कराएंगी सर्वे
    एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या है अंतर, जानिए

    HighLights

    1. नीदरलैंड से हुई एग्जिट पोल की शुरुआत।
    2. भारत में 1996 में हुआ था पहला एग्जिट पोल।
    3. Exit Poll मतदान के बाद कराया जाता है।

    नईदुनिया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav 2025 Result Date) का माहौल अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान पूरा होने के बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उससे पहले 11 नवंबर की शाम विभिन्न सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल (Exit Poll) जारी करेंगी, जिनसे यह अनुमान लगाया जाएगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है।

    क्या होता है एग्जिट पोल? (Exit Poll)

    एग्जिट पोल एक प्रकार का चुनावी सर्वे होता है, जो मतदान के दिन किया जाता है। जब मतदाता मतदान कर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, तो सर्वे एजेंसियों के प्रतिनिधि उससे पूछते हैं कि उसने किसे वोट दिया। इन आंकड़ों के आधार पर गणितीय मॉडल तैयार कर अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किए जाते हैं।


    कितने लोगों से पूछा जाता है सवाल?

    एक सटीक एग्जिट पोल के लिए एजेंसियां 30 हजार से लेकर 1 लाख वोटर्स तक से बातचीत करती हैं। सर्वे में हर वर्ग, जाति, और क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जाता है ताकि नतीजे संतुलित और विश्वसनीय हों।

    ओपिनियन पोल क्या है? (Opinion Polls)

    ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराया जाने वाला सर्वे है। इसमें आम जनता की राय ली जाती है, चाहे वह मतदाता हो या नहीं। इसमें पूछा जाता है कि लोग सरकार के काम से खुश हैं या नाराज़, और आने वाले चुनाव में क्या रुझान बन सकता है।

    यह जनता के मूड और मुद्दों का अनुमान लगाने की कोशिश होती है।

    दोनों में क्या है अंतर?

    पहलू ओपिनियन पोल एग्जिट पोल
    समय चुनाव से पहले मतदान के बाद
    प्रतिभागी आम जनता केवल मतदाता
    उद्देश्य जनभावना जानना मतदान रुझान समझना
    विश्वसनीयता अनुमान आधारित वास्तविक वोट पर आधारित
    प्रसारण चुनाव से पहले मतदान खत्म होने के बाद

    ओपिनियन पोल का इतिहास:

    • चुनावी सर्वे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी।

    • जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन ने 1930 के दशक में पहली बार ऐसा सर्वे किया।

    • इसके बाद ब्रिटेन (1937) और फ्रांस (1938) में भी पोल शुरू हुए।

    • बाद में जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और आयरलैंड ने भी इसे अपनाया।

    एग्जिट पोल का इतिहास

    • एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड में हुई।

    • समाजशास्त्री मार्सेल वॉन डैम ने 15 फरवरी 1967 को पहली बार इसका प्रयोग किया।

    • भारत में इसकी शुरुआत एरिक डी. कोस्टा ने की, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन (IIPO) के प्रमुख थे।

    • 1996 में दूरदर्शन ने पहली बार CSDS (Centre for the Study of Developing Societies) को राष्ट्रीय एग्जिट पोल की अनुमति दी।

    • 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण हुआ।

    ये एजेंसियां कराती हैं एग्जिट पोल सर्वे

    • टुडे चाणक्य (Today’s Chanakya)

    • सी-वोटर (C-Voter)

    • जन की बात (Jan Ki Baat)

    • सीएसडीएस (CSDS)

    • एक्सिस माय इंडिया (Axis My India)

    • सीएनएक्स (CNX)

