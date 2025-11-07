मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: 2020 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग, पर मतदाता घटे; क्या ज्यादा मतदान से बदलेगी सत्ता?

    Bihar Vidhan Sabha Election 2025 के पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ है, जो 2020 के मुकाबले अधिक है। हालांकि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद कुल मतदाता संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता संख्या में कमी का असर वोट प्रतिशत पर पड़ा है, न कि सत्ता-विरोधी लहर पर।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 05:16:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 05:16:41 AM (IST)
    Bihar Election 2025: 2020 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग, पर मतदाता घटे; क्या ज्यादा मतदान से बदलेगी सत्ता?
    Bihar Election 2025: 2020 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election) के पहले चरण में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण में लगभग 65 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में दर्ज 57.29 प्रतिशत से अधिक है।

    SIR में हुई थी छंटनी

    हालांकि, इस बढ़े हुए प्रतिशत का कारण मतदाताओं की जागरूकता से ज्यादा मतदाता संख्या में आई कमी को माना जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष मतदाता पुनरीक्षण के दौरान मृत, अनुपस्थित और दो जगह नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं की छंटनी की गई। इसके बाद राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 7.89 करोड़ से 7.42 करोड़ रह गई। इसी संशोधित सूची के आधार पर इस बार मतदान हो रहा है।


    ज्यादा मतदान का अर्थ हमेशा सत्ता-विरोध नहीं

    चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि सही तुलना तभी संभव होगी जब दूसरे चरण के मतदान के बाद पूरे राज्य का औसत मतदान प्रतिशत सामने आएगा। फिलहाल, पुनरीक्षित सूची के कारण वोट प्रतिशत अधिक दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि ज्यादा मतदान का अर्थ हमेशा सत्ता-विरोध नहीं होता। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल के दौरान हर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सरकार नहीं बदली।

    बढ़ी वोटिंग जनता के उत्साह का संकेत

    बिहार में भी 2015 में 2010 की तुलना में 4.18 प्रतिशत अधिक वोट पड़े थे, फिर भी नीतीश कुमार सत्ता में लौटे थे, हालांकि उस समय वे राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में थे। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार भी मतदान प्रतिशत का बढ़ना सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं है। अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही साफ होगा कि बढ़ी वोटिंग जनता के उत्साह का संकेत है या राजनीतिक रुझान का।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.