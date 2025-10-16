मेरी खबरें
    JDU Candidate List 2025: जदयू ने जारी की दूसरी लिस्ट, 44 प्रत्याशियों के नाम शामिल, ये चेहरे उतारे मैदान में

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए, महागठबंधन से आगे नजर आ रहा है। जहां महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं कर सका, वहीं जदयू ने 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें ज्यादातर वर्तमान विधायक शामिल हैं और चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 12:05:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 12:05:16 PM (IST)
    जदयू की दूसरी लिस्ट आई सामने। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन से आगे निकल गया।
    2. महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं कर सका।
    3. जदयू ने जारी की 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में शीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों की घोषणा तक महागठबंधन से एनडीए आगे निकल गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा तक नहीं हुई है। वहीं एनडीए में भाजपा व जदयू ने प्रत्याशियों की लिस्ट तक जारी करना शुरू कर दिया है।

    जदयू ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें ज्यादातर वर्तमान विधायकों पर ही दांव लगाया गया है। इस लिस्ट में चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है।

    जदयू ने जारी की दूसरी लिस्ट

    • वाल्मीकिनगर-श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंक सिंह

    • सिकटा-श्री समृद्ध वर्मा

    • नरकटिया-श्री विशाल साह

    • केसरिया-श्रीमती शालिनी मिश्रा

    • शिवहर-श्रीमती श्वेता गुप्ता

    • सुरसंड-श्री नागेन्द्र राऊत

    • रून्नीसैदपुर-श्री पंकज मिश्रा

    • हरलाखी-श्री सुधांशु शेखर

    • बाबूबरही-श्रीमती मीना कामत

    • फुलपरास-श्रीमती शीला मंडल

    • लौकहा-श्री सतीश साह

    • निर्मली-श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव

    • पिपरा-श्री राम विलास कामत

    • सुपौल-श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव

    • त्रिवेणीगंज (अ.जा.)-श्रीमती सोनम रानी सरदार

    • रानीगंज (अ.जा.)-श्री अचमित ऋषिदेव

    • अररिया-श्रीमती शगुफ्ता अजीम

    • जोकीहाट-जनाब मंजर आलम

    • ठाकुरगंज-श्री गोपाल अग्रवाल

    • अमौर- श्री सबा जफर

    • रुपौली-श्री कलाधर मंडल

    • धमदाहा-श्रीमती लेशी सिंह

    • कदवा- श्री दुलालचंद्र गोश्वामी

    • मनिहारी(अ.ज.जा.)- श्री शंभु सुमन

    • बरारी- विजय सिंहह निषाद

    • गोपालपुर- बुलो मंडल

    • सुलतानगंज- ललित नारायण मंडल

    • कहलगांव- शुभानंद मुकेश

    • अमरपुर- श्री जयंत राज

    • धोरैया (अ.जा.)-श्री मनीष कुमार

    • बेलहर- श्री मनोज यादव

    • चैनपुर- मो० जमा खान

    • करगहर- श्री बशिष्ठ सिंह

    • काराकाट- श्री महाबली सिंह

    • नोखा- श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी

    • जहानाबाद -श्री चंद्रेश्वर चन्द्रवंशी

    • घोसी- श्री ऋतुराज कुमार

    • नबीनगर- श्री चेतन आनंद

    • रफीगंज- श्री प्रमोद कुमार सिंह

    • बेलागंज- श्रीमती मनोरमा देवी

    • नवादा- श्रीमती विभा देवी

    • झाझा- श्री दामोदर रावत

    • चकाई- श्री सुमित कुमार सिंह


