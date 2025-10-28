Bihar Chunav 2025: RJD का बड़ा एक्शन... वोटिंग से पहले 27 नेताओं को पार्टी से निकाला, कई दिग्गजों पर गिरी गाज

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे बागी नेताओं पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के बाद अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद (RJD) ने भी बड़ा कदम उठाया है।

27 अक्टूबर को जारी एक पत्र के अनुसार, राजद ने 27 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये सभी नेता राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में सक्रिय थे और कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को भी समर्थन दे रहे थे।