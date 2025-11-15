'मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं', रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, RJD हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी दरार

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election Result 2025) में राजद को मिली करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में उथल-पुथल तेज हो गई है। 25 सीटों पर सिमट चुकी RJD की इस हार के अगले ही दिन लालू की छोटी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने सियासी हलचल मचा दी।

रोहिणी ने पोस्ट कर लिखा - 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।' उनके इस बयान ने न सिर्फ RJD में खलबली मचाई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। लोग परिवार के भीतर बढ़ती खटपट पर तरह-तरह की राय दे रहे हैं। लालू परिवार और RJD में अंदरूनी संघर्ष लालू परिवार और RJD में अंदरूनी संघर्ष नया नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम इसे और गहरा करते दिख रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार और पार्टी, दोनों से बाहर हो चुके हैं। बेदखल किए जाने के बाद उन्होंने चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर RJD के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला लिया था, हालांकि वे अपनी सीट नहीं बचा सके।