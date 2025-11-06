मेरी खबरें
    योगी की सभा में बुल्डोजर लेकर पहुंचे समर्थक, यूपी CM बोले- खानदानी माफियाओं की हालत होगी पतली

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिहार की जनसभा में कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत आज भी जीवित है। उन्होंने राजद-कांग्रेस पर बिहार की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास और धार्मिक गौरव को मजबूत किया है और अब माफियाओं का अंत तय है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 02:27:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 02:29:15 PM (IST)
    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। (फोटो- एजेंसी)

    1. योगी ने परिहार में बिहार के गौरव का गुणगान किया।
    2. राजद-कांग्रेस पर अस्मिता को नुकसान का आरोप लगाया।
    3. बिहार में विकास और कनेक्टिविटी की सराहना की।

    एजेंसी, सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास की सराहना की।

    सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को रैली को संबोधित करने के लिए परिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर मां सीता ने जन्म लिया था। यह भूमि पवित्र और गौरवशाली है। परिहार आज बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। बिहार के इतिहास और संस्कृति का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है।

    योगी ने राजद और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये वही दल हैं, जिन्होंने बिहार की अस्मिता और पहचान के साथ अन्याय किया। उन्होंने राज्य के नौजवानों की पहचान को संकट में डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बिहार की जनता अब विकास के पक्ष में खड़ी है। राजद-कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं दिख रही है।


    मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में सड़क, बिजली, पानी और हवाई कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार ने लोककल्याण के कई काम किए हैं। 12 करोड़ घरों में शौचालय बने, करोड़ों लोगों को पक्के मकान और तीन करोड़ को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं।

    सीतामढ़ी में बनेगा भव्य जानकी मंदिर

    योगी ने राम मंदिर और सीता मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग कभी भगवान राम का विरोध करते थे, आज वही लोग उनकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं। एनडीए सरकार ने रामलला का मंदिर बनाया। अब सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर बनेगा।

    बिहार में माफिया होंगे खत्म

    अंत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनता अब विकास और धार्मिक गौरव के पक्ष में है।

