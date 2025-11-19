'इनको समझ आ गया कि इन्होंने क्या खोया', तेजस्वी यादव पर फिर तेज प्रताप का हमला, दी खुली चुनौती

डिजिटल डेस्क। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में विवाद जारी है। रोहिणी आचार्य द्वारा सार्वजनिक रूप से लालू परिवार से रिश्ते खत्म करने के ऐलान के बाद यह विवाद और गहरा गया है। इस पूरे विवाद पर अब तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को खुली चुनौती है। यहां उन्होंने आरजेडी के गिरते आंकड़ों को भी दर्शाया।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए कहा, 'सबको निकालोगे तो रहेगा कौन? यही सवाल अब जनता पूछ रही है। जब मुझे निकाला गया था, तो यही लोग सोच रहे थे कि तेज प्रताप तो फालतू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे रोककर रखा गया, मेरी आवाज दबाई गई, फिर भी मैं पूरे मन से पार्टी में लगा रहा, लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और 'नई RJD' की सच्चाई जनता के सामने रखी, उसी दिन इनको समझ आ गया कि इन्होंने क्या खोया है। आप खुद ही देख लीजिए आंकड़े क्या कहते हैं।''
2015 — 80 सीट
2020 — 75 सीट
2025 — 25 सीट
तेज प्रताप ने आगे पोस्ट में लिखा, "यह गिरावट मैं नहीं, जनता बता रही है कि गलती कहां हुई और मजेदार बात यह है कि आज वही लोग पूछ रहे हैं, “सबको निकालोगे तो रहेगा कौन?” अफसोस यही सवाल तो आज जनता पूछ रही है कि पार्टी बची कहां है?"
तेज प्रताप ने आगे अपनी बहन को लेकर भावुक पोस्ट में लिखा, 'पहले उन्हें घर से दूर किया गया और फिर देवी जैसी मेरी बहन रोहिणी को निकाला। इस घटना पर पूरा बिहार हंस रहा था कि जिस परिवार ने लोगों को हंसाया और रुलाया, वही आज खुद मजाक का पात्र बन गया है। इज्जत का तमाशा जब-जब हुआ है पार्थ, धर्म ने हस्तिनापुर ही नहीं, पूरा इतिहास बदल दिया है।''