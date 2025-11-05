मेरी खबरें
    लालू के दोनों बेटों में बढ़ी दूरी, पटना एयरपोर्ट पर दिखे तेज प्रताप और तेजस्वी, वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी

    Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग छह नवंबर को होनी है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे। हालांकि दोनों ने इस दौरान कोई बातचीत नहीं की।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 02:13:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 02:13:19 PM (IST)
    लालू के दोनों बेटों में बढ़ी दूरी, पटना एयरपोर्ट पर दिखे तेज प्रताप और तेजस्वी, वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी
    पटना एयरपोर्ट पर दिखे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव

    HighLights

    1. तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मनमुटाव की चर्चा फिर से तेज
    2. पटना एयरपोर्ट पर एक साथ दिखे लालू यादव के दोनों बेटे
    3. तेजस्वी ने कुछ पूछा लेकिन तेजप्रताप ने नहीं दिया कोई रिएक्शन

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव के बीच चल रहे मनमुटाव की चर्चा फिर से तेज हो गई है। इसका प्रमाण पटना एयरपोर्ट पर दिखा, जहां दोनों भाइयों का आमना-सामना हुआ, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को अनदेखा किया।

    एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेज प्रताप

    इस घटना ने एक बार फिर से लालू परिवार में राजनीतिक दरार की अटकलों को बढ़ा दिया है। बता दें कि तेज प्रताप मंगलवार को चुनावी अभियान के सिलसिले में हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनको फ्लाइट से पहले एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री एरिया में अपने लिए बंडी खरीदनी थी और वह इसके लिए एक दुकान पर पहुंच गए और अपने लिए काली बंडी तलाशने लगे।


    तेजप्रताप की ओर से नहीं आया कोई रिएक्शन

    ठीक इसी समय उनके छोटे भाई तेजस्वी भी वहां एयरपोर्ट पर पहुंच गए। तेजस्वी के साथ वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी थे। दोनों के बीच कुछ मीटर की ही दूरी थी, लेकिन किसी ने एक दूसरे की ओर नजर तक नहीं उठाई। हालांकि तेजस्वी ने तेज प्रताप के साथ खड़े एक मीडियाकर्मी को इशारा करते हुए सवाल जरूर पूछा कि क्या भईया शॉपिंग करा रहे है। हालांकि तेजप्रताप की ओर से इस दौरान कोई रिएक्शन नहीं आया।

    तेज प्रताप ने बनाई है जनशक्ति जनता दल पार्टी

    बता दें कि महुआ विधानसभा सीट से तेजप्रताप के खिलाफ तेजस्वी के प्रचार में उतरने के बाद से दोनों के बीच सियासी तल्खी खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद से तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाई और इसके बाद से ही वह तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी को बच्चा तक बता दिया और कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ा देंगे।

