68th Filmfare Awards 2023: अरिजीत, कविता सेठ को मिला बेस्‍ट सिंगर का फिल्‍म फेयर अवार्ड, विक्रम वेधा बेस्‍ट एक्‍शन मूवी

68th Filmfare Awards 2023: 'फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2023' में बॉलीवुड फिल्मों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया। यह जलसा मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इस अवार्ड शो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। रेड कारपेट पर एक से बढ़कर एक सितारे पहुंचे। सितारों से सजी इस रात में अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्‍ठ गायक का अवॉर्ड मिला तो कविता सेठ को श्रेष्‍ठ गायिका का पुरस्‍कार मिला। यहां देखिये कि किस कैटेगरी में किसे क्‍या मिला।

जाने-माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्‍कार किया गया।

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (male)

अरिजीत सिंह केसरिया- ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर (male) का अवॉर्ड मिला है।

सर्वश्रेष्‍ठ एक्‍शन मूवी का पुरस्‍कार विक्रम वेधा को दिया गया।

कविता सेठ को इस बार बेस्‍ट सिंगर फीमेल का अवॉर्ड दिया गया।

सर्वश्रेष्‍ठ गीतकार का पुरस्‍कार अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया।

संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्‍ठ संगीतकार का फिल्‍म फेयर अवार्ड दिया गया।

बेस्ट वीएफएक्स DNEG And Redefine को फिल्म ब्रह्मास्त्र भाग एक: शिव के लिए बेस्ट वीएफएक्स का अवॉर्ड मिला।

बेस्ट बैकग्राउड स्कोर संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट बैकग्राउड स्कोर का अवॉर्ड मिला है।

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रॉय को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड मिला है।

