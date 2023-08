Chandrayaan-3 ISRO: इसरो ने 14 जुलाई को 'चंद्रयान 3' लॉन्च किया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में करीब 2 बजकर 35 मिनट पर ये लॉन्च किया गया। इसरो के इस मिशन के साथ ही दुनियाभर की नजर चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हुई है। करीब 39 से 40 दिन के बाद अब ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर भारतीय की यही कामना है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सितारे भी विक्रम लैंडर की लैंडिंग पर नजरें टिकाए हुए हैं। इतना ही नहीं, इन सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक्साइटमेंट में जताई है।

अनुपम खेर ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की है। उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, "आज घर के मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। हमारे @isro के वैज्ञानिकों के अथक प्रयत्नों की मेहनत रंग लायें, उसके लिए पूजा की।सभी देशवासियों को advance में शुभकामनाएं एवं बधाई। जय महादेव। जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय हिन्द।"

करीना कपूर खान ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, "ये भारत और इस देश में रहने वाले लोगों के लिए एक गर्व की बात है। हम सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ देखूंगी।"

#WATCH | On Chandrayaan 3 landing, actor Kareena Kapoor Khan says, "It's a great moment for India and a proud moment for every Indian. All of us are waiting to watch it. I'm going to do that with my boys." pic.twitter.com/MLJKJjoPsS

