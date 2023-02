Swara Bhasker Wedding: एक्‍ट्रेस और एक्टिविस्‍ट स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है। उन्‍होंने सपा नेता फहद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की। इसके बाद आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की घोषणा की। इस जोड़े ने कोर्ट मैरिज की, जिसके लिए उन्होंने पिछले महीने कागजात जमा किए थे। स्वरा ने एक वीडियो पोस्‍ट किया जिसमें उनके रिश्‍ते को दिखाया गया है।

वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, "कभी-कभी आप दूर-दूर तक किसी ऐसी चीज की तलाश करते हैं जो आपके बिल्कुल बगल में थी. हम प्यार की तलाश में थे, लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली और फिर हमने एक-दूसरे को ढूंढ लिया! मेरे दिल में आपका स्वागत है." @FahadZirarAhmad यह अव्यवस्थित है लेकिन यह आपका है!"। ट्विटर पर उन्हें जवाब देते हुए, फहद ने कहा, "मुझे कभी नहीं पता था कि 'अराजकता' इतनी सुंदर हो सकती है। मेरा हाथ पकड़ने के लिए धन्यवाद @ReallySwara",

दो मिनट की इस क्लिप की शुरुआत जनवरी 2020 में स्वरा और फहद के एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मुलाकात से होती है, फिर उनकी पहली सेल्फी की एक तस्वीर दिखाई जाती है, जिसे उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भी क्लिक किया था। क्लिप में इंकलाब: ए डिकेड ऑफ प्रोटेस्ट किताब पर फहद को स्वरा के हाथ से लिखे नोट की एक तस्वीर भी है, जिसमें अभिनेत्री द्वारा लिखी गई प्रस्तावना है, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2020 में राजनीतिक कार्यकर्ता को उपहार में दिया था।

बाद में क्लिप से पता चलता है कि कैसे फहद ने स्वरा को अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया था लेकिन उसने अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण स्वरा को मना कर दिया और हालांकि, उससे वादा किया कि वह उसकी शादी में जरूर आएगी।

Sometimes you search far & wide for something that was right next to you all along. We were looking for love, but we found friendship first. And then we found each other!

Welcome to my heart @FahadZirarAhmad It’s chaotic but it’s yours! ♥️✨🧿 pic.twitter.com/GHh26GODbm

— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 16, 2023