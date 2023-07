Oppenheimer: हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही मचाने वाले परमाणु बम को बनाने वाले 'जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर' की बायोग्राफी फिल्म 'ओपेनहाइमर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन बावजूद इसके फिल्म के एक सीन को लेकर यूजर्स काफी भड़क रहे हैं। बॉलीवुड निर्देशकों ने भी ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की तारीफ की है। एक्टर किलियन मर्फी और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की पॉपुलैरिटी के कारण इस फिल्म का क्रेज इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी अच्छी कमाई की। लेकिन अब एक सीन के कारण लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

बता दें कि साइंटिस्ट जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर हिंदू महाकाव्य भगवद गीता पढ़ा करते थे। फिल्म में एक इंटीमेट सीन के दौरान उन्हें भगवद गीता पढ़ते हुए देखा गया है। इसे देख भारतीय काफी नाराज हो रहे हैं। वे मेकर्स पर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने ओपेनहाइमर की भगवद गीता के प्रति दिलचस्पी को बड़े पर्दे पर दिखाया है, लेकिन जिस तरह से इसे दिखाया गया है, उससे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म में इंटीमेट सीन के दौरान भगवत गीता पढ़ने वाले सीन को नहीं हटाने के लिए सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठा रहे हैं।

Shame on India’s censor board for allowing this. Christopher Nolan is a typical Hollywood racist. He completely shut out all the Indian fighters in WWI movie and now he is making crude sexual references with Hinduism. Porno perverts from the West again exploit Hindu texts. https://t.co/qhiifzipNQ

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ओपेनहाइमर को बायकॉट करने का अनुरोध करता हूं। मुझे पता चला है कि इसमें भगवद गीता से जुड़ा आपत्तिजनक सीन है।" वहीं एक और यूजर ने लिखा, "फ्लोरेंस पुघ के हाथ में भगवद गीता होने और किलियन मर्फी के इंटीमेट सीन के दौरान उसका पाठ करने वाला सीन क्यों जरूरी था। ये एक बेहतरीन फिल्म है लेकिन यह सीन काफी निराशाजनक था।" वहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि फिल्म में इस तरह के सीन को ब्लर कर दिया गया है। मेकर्स ने ऐसे सीन पर ब्लर पैचेस अप्लाई किए हैं।

There was a scene in Oppenheimer where a naked girl brings the Bhagvat Gita to Oppenheimer and he reads from it while they're having sex.

Very disrespectful scene in my opinion.

— Sufyan (@PsyOpValkyrie) July 21, 2023