    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 01:06:10 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 02:06:05 PM (IST)
    जब हिम्मत हारने लगो तो फिल्मों के ये 10 दमदार डायलॉग सुन लेना, मिलेगा मोटिवेशन
    10 दमदार फिल्मी डायलॉग जो आपको जीना सीखा देंगे।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, कई बार ये हमारी जिंदगी की सच्चाई, संघर्ष और जीत का आईना बन जाती हैं। इन्हीं फिल्मों के डायलॉग हमारे दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं, कभी आंखें नम कर देते हैं, तो कभी हमें फिर से खड़े होकर लड़ने की हिम्मत देते हैं।

    सिनेमा की यही खूबी है कि यह सिर्फ कहानी नहीं दिखाता, बल्कि हमें हमारे भीतर की ताकत भी दिखा देता है। कई बार एक डायलॉग ही हमारे टूटे हौसले को जोड़ देता है, और कई बार यही शब्द हमारे भीतर नई शुरुआत की आग जला देते हैं।


    यहां आपके लिए ऐसे 10 दमदार बॉलीवुड डायलॉग लाए हैं, जो निराशा को तोड़कर आपके अंदर नई ऊर्जा भर देंगे।

    1. 'जो नहीं हो सकता, वही तो करना है।' - Chak De India

    naidunia_image

    शाहरुख खान का यह डायलॉग बताता है कि असंभव दिखने वाला काम ही असली चुनौती है। जब सब कहें कि तुमसे नहीं होगा, तभी खुद से कहना चाहिए कि अब तो वही करना है।

    2. 'जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें, समझ लो तरक्की कर रहे हो।' - Guru

    naidunia_image

    अभिषेक बच्चन का यह डाइनामिक डायलॉग सिखाता है कि आलोचना अक्सर आपकी प्रगति का संकेत होती है। जो ऊपर चढ़ता है, उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं।

    3. 'बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।' - Anand

    naidunia_image

    राजेश खन्ना का यह क्लासिक डायलॉग बताता है कि जीवन की गुणवत्ता उसकी लंबाई से ज्यादा मायने रखती है। हर पल को अर्थपूर्ण बनाना ही असली जीने का तरीका है।

    4. 'इंसान को डिब्बे में तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो।' - Zindagi Na Milegi Dobara

    naidunia_image

    कातरीना कैफ का यह डायलॉग हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक ही है, इसे चार दीवारों में कैद मत करो। बाहर निकलो, दुनिया देखो, सीखो और जी भरकर जियो।

    5. 'कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो।' - 3 Idiots

    naidunia_image

    आमिर खान का यह डायलॉग सिर्फ प्रेरक नहीं, बल्कि लाइफ का फंडा है। जब आप काबिल बन जाते हैं, तो सफलता खुद आपके कदम चूमती है।

    6. 'खुलकर रो नहीं सकोगे, तो खुलकर हंस कैसे पाओगे?' - Dear Zindagi

    naidunia_image

    शाहरुख का ये दिल छू लेने वाला डायलॉग बताता है कि इमोशन छुपाना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकारना ताकत है। जज़्बात बहाओ, तभी सहज होकर मुस्कुरा पाओगे।

    7. 'तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम है… मगर किसी और की नजर से देखो तो बहुत ज्यादा है।' - Kal Ho Naa Ho

    naidunia_image

    हम अक्सर तुलना में खुद को छोटा समझने लगते हैं। यह डायलॉग सिखाता है कि कृतज्ञता ही खुशी की असली कुंजी है।

    8. 'कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता, जब तक तुम खुद से न हार जाओ।' - Sultan

    naidunia_image

    सलमान खान का यह जोरदार डायलॉग बताता है कि असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने भीतर के डर, आलस और हार मानने की भावना से होती है।

    9. 'लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है, कोई रिस्क न लेना।' - Guru

    naidunia_image

    पुराने रास्ते पर चलते रहोगे, तो नए नतीजे कैसे मिलेंगे? यह डायलॉग बदलाव, कोशिश और नए कदम उठाने की प्रेरणा देता है।

    10. 'जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है।' - Om Shanti Om

    naidunia_image

    शाहरुख खान का यह कालजयी डायलॉग बताता है कि सच्चे जुनून और लगातार मेहनत के सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती।

