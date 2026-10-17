रणवीर सिंह के 10 रिकॉर्ड जो साबित करते हैं इस ‘धुरंधर’ की काबिलियत

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी ने सिनेमाघरों से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक बॉक्स ऑफिस के इतिहास को नए सिरे से लिख दिया है। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने ऐसे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिन्हें पार करने की कोशिश इंडस्ट्री आने वाले कई सालों तक करती रहेगी। साल 2026 का आधे से ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही है: क्या कोई उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की बराबरी कर पाएगा?

ऐसी इंडस्ट्री में, जहां हर ब्लॉकबस्टर अगली फिल्म के लिए एक नया लक्ष्य तय करती है, रणवीर सिंह एक ऐसे बेंचमार्क बनकर उभरे हैं, जिसे हर कोई पीछे छोड़ना चाहता है। ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी ने सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय सिनेमा की व्यावसायिक सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं।

पहली हिंदी फिल्म को ₹1,000 करोड़ के इंडिया नेट कलेक्शन तक पहुँचाने से लेकर दुनिया भर में ₹3,000 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनने तक, रणवीर की उपलब्धियाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार, ओपनिंग डे रिकॉर्ड और स्ट्रीमिंग के आँकड़ों तक फैली हुई हैं। साल का आधे से ज़्यादा हिस्सा बीत जाने के बावजूद, उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की चर्चा भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी उपलब्धियों के संदर्भ में लगातार बनी हुई है। आइए, उन 10 रिकॉर्ड्स पर नज़र डालते हैं, जिन्होंने रणवीर सिंह को एक अलग मुकाम पर पहुँचा दिया है और यह सवाल भी खड़ा किया है कि आखिर कौन उन्हें पीछे छोड़ पाएगा। *1. रणवीर सिंह ने ₹1,000 करोड़ इंडिया नेट क्लब की शुरुआत की* रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ही नहीं दी, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जो इससे पहले हासिल नहीं हुआ था। भारत में ₹1,000 करोड़ का नेट कलेक्शन पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर इसने बॉक्स ऑफिस के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। रणवीर ने व्यावसायिक सफलता के लिहाज़ से हिंदी फिल्मों की संभावनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है और इंडस्ट्री के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा है, जिसे अब पार करने की कोशिश की जाएगी।

*2. उन्होंने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज़ी बनाई* फ्रेंचाइज़ी की सफलता रातोंरात नहीं मिलती, लेकिन बहुत कम फ्रेंचाइज़ी इस स्तर तक पहुँच पाती हैं। रणवीर सिंह के नेतृत्व वाली ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ₹3,000 करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है। यह दिखाता है कि रणवीर ऐसे किरदारों और कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं, जिन्हें दर्शक बार-बार देखना पसंद करते हैं। दोनों फिल्मों की असाधारण सफलता ने इस फ्रेंचाइज़ी को भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क बना दिया है। *3. उन्होंने भारतीय सिनेमा की ओवरसीज़ पहुँच को नए स्तर पर पहुँचाया* रणवीर सिंह भारतीय सिनेमा के सबसे मज़बूत वैश्विक सितारों में से एक बनकर उभरे हैं। ‘पद्मावत’, ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’, ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी उनकी फिल्मों ने उत्तरी अमेरिका में $10 मिलियन का आँकड़ा पार किया है। यह अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगातार सफलता को दर्शाता है। रणवीर का विदेशी बाज़ार में प्रदर्शन उन भारतीय सितारों के लिए एक नया मानक तय कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहुँच बढ़ाना चाहते हैं। *4. उन्होंने हिंदी सिनेमा को दी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कमाई* ओपनिंग डे के रिकॉर्ड्स की बात करें, तो रणवीर सिंह ने एक बेहद ऊँचा बेंचमार्क स्थापित किया है। उनकी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के नाम बॉलीवुड इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे का रिकॉर्ड दर्ज है। फिल्म ने रिलीज़ के पहले ही दिन भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर ₹102 करोड़ से अधिक का नेट कलेक्शन किया। इस शानदार शुरुआत ने फिल्म की असाधारण बॉक्स ऑफिस रफ्तार को स्थापित किया और रणवीर की पहचान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े दर्शक जुटाने वाले सितारों में से एक के रूप में और मज़बूत की। *5. उन्होंने किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग डेब्यू किया* रणवीर सिंह के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला सिनेमाघरों तक ही सीमित नहीं रहा। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ स्ट्रीमिंग पर अपने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म ने ओटीटी पर अपने शुरुआती वीकेंड में 5 करोड़ दर्शकों को आकर्षित किया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि फिल्म सिनेमाघरों के बाहर भी बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुँचने में कामयाब रही और इसने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रणवीर की लोकप्रियता को और मज़बूत किया।

*6. वह पोस्ट-कोविड दौर में ₹3,700 करोड़ का आँकड़ा पार करने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं* ऐसे समय में, जब सिनेमाघरों में लगातार सफलता हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है, रणवीर सिंह पोस्ट-पैंडेमिक दौर में रिलीज़ हुई अपनी फिल्मों के ज़रिए ₹3,700 करोड़ का आँकड़ा पार करने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता बनकर उभरे हैं। ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी की ऐतिहासिक सफलता के दम पर रणवीर की फिल्मों का कुल पोस्ट-कोविड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस लगभग ₹3,700 करोड़ से अधिक हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह मुख्य भूमिका में नज़र आने वाले पहले भारतीय पुरुष सितारे हैं। यह उपलब्धि उन्हें अपने समकालीन सितारों से आगे रखती है और आधुनिक दौर में बॉक्स ऑफिस पर उनकी मज़बूत पकड़ को दर्शाती है। *7. उन्होंने नेटफ्लिक्स पर 2026 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेज़ी फिल्म का रिकॉर्ड बनाया* ‘धुरंधर’ की सफलता भारतीय सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही। 3.7 करोड़ व्यूज़ के साथ यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 2026 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेज़ी फिल्म बन गई। इस उपलब्धि ने फिल्म की असाधारण सफलता में एक और वैश्विक कीर्तिमान जोड़ दिया। रणवीर सिंह के लिए यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी फिल्मों की लोकप्रियता अलग-अलग बाज़ारों और देखने के प्लेटफॉर्म तक पहुँच रही है। *8. रणवीर सिंह ने खुद को ही पीछे छोड़ा: सीक्वल ने महज़ 11 दिनों में पहली फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन पार किया* रणवीर सिंह के रिकॉर्ड तोड़ सफर की सबसे खास बात शायद यह है कि उन्हें सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही फिल्मों से मिली है। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने महज़ 11 दिनों में पहली फिल्म ‘धुरंधर’ के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। जब दोनों उपलब्धियाँ एक ही सितारे के नाम हों, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रणवीर सिर्फ इंडस्ट्री के दूसरे सितारों से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।