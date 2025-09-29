आग हादसे में 10 साल के टीवी एक्टर वीर शर्मा की मौत, बड़े भाई की भी गई जान; पिता ने आंखें दान करने का किया फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क। राजस्थान के कोटा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अनंतपुरा इलाके स्थित दीप श्री अपार्टमेंट में गुरुवार देर रात आग लगने से बाल कलाकार वीर शर्मा (10 वर्ष) और उनके भाई शौर्य शर्मा (15 वर्ष) की मौत हो गई। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आग लगी। उस समय दोनों भाई घर में अकेले थे। आग से निकले घने धुएं ने देखते ही देखते पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार, धुएं के कारण दम घुटने से दोनों की जान चली गई।
पड़ोसियों ने जब धुआं उठता देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर दोनों भाइयों को बाहर निकाला। हालांकि, अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस ने पुष्टि की कि हादसा बिजली की खराबी से हुआ। आग में पूरा ड्राइंग रूम जलकर खाक हो गया।
वीर शर्मा ने टीवी सीरियल श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर पहचान बनाई थी। इसके अलावा उन्हें एक आगामी फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान के बचपन की भूमिका के लिए भी चुना गया था। वहीं, उनके बड़े भाई शौर्य मेधावी छात्र थे और आईआईटी की तैयारी कर रहे थे।
वीर और शौर्य, अभिनेत्री रीता शर्मा और कोटा के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में फैकल्टी सदस्य जितेंद्र शर्मा के बेटे थे। हादसे के वक्त पिता जितेंद्र शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि रीता मुंबई में थीं। रीता शर्मा टीवी शोज़ क्रैश कोर्स (2022), क्राइम्स एंड कन्फेशंस (2021) और चाहतें (2025) के लिए जानी जाती हैं।
इस दर्दनाक हादसे के बाद, शोक संतप्त पिता ने अपने दोनों बेटों की आंखें दान करने का निर्णय लिया। परिवार के इस कदम को सभी ने भावुक होकर सराहा।