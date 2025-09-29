आग हादसे में 10 साल के टीवी एक्टर वीर शर्मा की मौत, बड़े भाई की भी गई जान; पिता ने आंखें दान करने का किया फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क। राजस्थान के कोटा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अनंतपुरा इलाके स्थित दीप श्री अपार्टमेंट में गुरुवार देर रात आग लगने से बाल कलाकार वीर शर्मा (10 वर्ष) और उनके भाई शौर्य शर्मा (15 वर्ष) की मौत हो गई। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

चौथी मंजिल पर लगी भीषण आग जानकारी के मुताबिक, अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आग लगी। उस समय दोनों भाई घर में अकेले थे। आग से निकले घने धुएं ने देखते ही देखते पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार, धुएं के कारण दम घुटने से दोनों की जान चली गई।

पड़ोसियों ने किया बचाने का प्रयास पड़ोसियों ने जब धुआं उठता देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर दोनों भाइयों को बाहर निकाला। हालांकि, अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस ने पुष्टि की कि हादसा बिजली की खराबी से हुआ। आग में पूरा ड्राइंग रूम जलकर खाक हो गया। वीर ने निभाई थी लक्ष्मण की भूमिका वीर शर्मा ने टीवी सीरियल श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर पहचान बनाई थी। इसके अलावा उन्हें एक आगामी फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान के बचपन की भूमिका के लिए भी चुना गया था। वहीं, उनके बड़े भाई शौर्य मेधावी छात्र थे और आईआईटी की तैयारी कर रहे थे।