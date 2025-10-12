मेरी खबरें
    70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में छाई लापता लेडीज, छाए दो नए स्टार, देखें लिस्ट

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 03:02:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 03:02:34 AM (IST)
    70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में छाई लापता लेडीज

    एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई। गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को आयोजित हुए 70वें फिल्मफेयर अवार्ड की शाम फिल्मी सितारों से गुलजार रही। इस समारोह में फिल्म लापता लेडीज का दबदबा रहा। लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसकी निर्देशिका किरण राव को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, अभिनेत्री नितांशी गोयल को बेस्ट डेब्यू फीमेल, रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत 13 अवार्ड मिले। इस साल लापता लेडीज को कुल 24 नामांकन मिले हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फिल्म को इतने नामांकन मिले हो। कार्यक्रम की मेजबानी शाह रुख खान, करण जौहर और मनीष पाल ने की।

    राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर (क्रिटिक)

    वहीं, कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट को जिगरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। फिल्म श्रीकांत में अपने बेजोड़ अभिनय के लिए अभिनेता राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर (क्रिटिक) और प्रतिभा रांटा को फिल्म लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स) के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड के मामले में छह अवार्ड पाकर फिल्म किल दूसरे नंबर पर रही। इस फिल्म के अभिनेता लक्ष्य को बेस्ट डेब्यू अभिनेता का अवार्ड मिला। समारोह में अपनी परफार्मेंस से अक्षय कुमार, अनन्या पांडेय, कृति सैनन, शाहरुख और काजोल ने समां बांध दिया।


    शाहरुख खान ने लिया दिलीप कुमार का अवार्ड

    अभिनेत्री जीनत अमान और फिल्ममेकर श्याम बेनेगल (मरणोपरांत) को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिवंगत अभिनेत्री नूतन और दिवंगत फिलममेकर बिमल राय को भी श्रद्धांजलि दी गई। अभिनेता दिलीप कुमार की बेजोड़ विरासत का भी जश्न मनाया। तबीयत ठीक ना होने के कारण उनकी पत्नी व अभिनेत्री सायरा बानो इस अवार्ड को लेने नहीं पहुंची। उन्होंने शाह रुख खान से यह अवार्ड लेने का निवेदन किया था। शाह रुख ने अवार्ड लेते हुए कहा कि जब मैं मुंबई में पहली बार आया था, तो दिलीप और सायरा जी ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। दिलीप साहब ने मेरे बालों में अपना हाथ फेर कर कहा था- सायरा अगर हमारा बेटा होता, तो ऐसा होता। आज तक जो भी किया है वह उसी आशीर्वाद की वजह से किया है।

    यह बॉलीवुड नहीं, हिंदी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है : जया बच्चन

    हिंदी सिनेमा में अपने असाधारण योगदान के लिए सिने आइकॉन अवार्ड्स से सम्मानित की गई अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा, ‘55 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूं। ना ये हालीवुड ना बालीवुड। यह हिंदी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। कलाकार, लेखक, निर्देशक जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जो इस जगह को बालीवुड कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया ऐसा मत करें। वहीं उनके बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन की परफार्मेंस अपने पिता और हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को समर्पित रही, जिनकी शनिवार को 83वीं जन्मतिथि मनाई गई।

    इन्हें मिला अवार्ड

    • सर्वश्रेष्ठ फिल्म : लापता लेडीज

    • सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर : किरण राव (लापता लेडीज)

    • सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक)

    • सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: आलिया भट्ट (जिगरा)

    • सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स) : राजकुमार राव (श्रीकांत)

    • सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स) : प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)

    • सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता : लक्ष्य (किल)

    • सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री : नितांशी गोयल (लापता लेडीज)

    • बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अभिनेत्री : छाया कदम (लापता लेडीज)

    • बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अभिनेता : रवि किशन (लापता लेडीज)

    • बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर : कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस) और आदित्य सुहास जंभाले (आर्टिकल 370)

    • बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स) : शूजित सरकार (आई वांट टू टॉक)

